Dankzij hun houtkachel zijn Nick en Catheline energieonafhankelijk

Gezelligheid

Voor Nick en Catheline was de keuze voor een kachel voor de hand liggend. “Mijn ouders hebben steeds met een kachel gestookt en in ons vorige huis hadden we er ook één. We zijn het dus altijd gewoon geweest”, vertelt Nick. “Een kachel brengt enorm veel gezelligheid in huis en het vuur is fijn om naar te kijken. Bovendien vinden we het belangrijk dat we zo een hernieuwbare energiebron gebruiken.”

Tip: Hernieuwbare energie verplicht bij nieuwbouw: lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.

Quote We zijn energieon­af­han­ke­lijk omdat onze kachel zorgt voor warm sanitair water en het vloerver­war­mings­wa­ter.

Oververhitting

Toch bleek de combinatie van een lage-energiewoning en een kachel in eerste instantie niet zo evident. “De bouwfirma stond in het begin zelfs eerder negatief tegenover het gebruik van een kachel in ons huis. Ze vreesden voor problemen met oververhitting omdat ons huis zo goed geïsoleerd is.” Die vrees bleek gelukkig onnodig. “Het is geen al te grote kachel en hij is watergekoppeld”, legt Nick uit. “Twee derde van de warmte wordt aan het water afgegeven dat op zijn beurt gestockeerd zit in een buffervat. Zo kunnen we de warmte goed opslaan en is er maar een beperkte warmteafgifte aan de ruimte zelf. Op die manier hebben we dus ook geen oververhittingsproblemen. Bovendien zijn we zo energieonafhankelijk omdat onze kachel zorgt voor warm sanitair water en het vloerverwarmingswater.” Lees hier hoe zo’n cv-kachel precies werkt.

Volledig scherm Nick en Catheline bouwden een lage-energiewoning in houtskelet. © Arkana - STAM architecten - Yannick Milpas

Andere energiebron

De keuze voor een houtkachel was een heel bewuste keuze van Nick en Catheline. “Een gashaard zou ik zeker nooit kiezen. We hebben wel ooit een pelletkachel overwogen omdat die iets properder stookt en wat minder stoffig is. Met zo’n kachel heb je eveneens die gezellige vlam en gebruik je ook hout als hernieuwbare energiebron. Maar naar mijn gevoel is het toch nog anders dan een houtkachel. Als we geen houtkachel hadden geïnstalleerd, zou ik nog eerder voor een warmtepomp hebben gekozen”, aldus Nick.

Wil jij ook een kachel of haard? Uit deze soorten kan je kiezen.

Houtvoorraad

Het hout kon het koppel tot voor kort gemakkelijk via familie verkrijgen. Zo bouwden ze een aanzienlijke voorraad op waar ze nog wel een tijdje mee verder kunnen. “Vooral omdat ons verbruik in de nieuwbouw erg beperkt is. We gebruiken maximaal vier kuub hout per jaar, waar we dan de volledige verwarming van het huis mee doen.” Om ervoor te zorgen dat het hout droog genoeg is, bewaren Nick en Catheline het minimaal twee jaar in een houtstapelhok in de tuin.

Lees ook: Vijf tips om zuinig en correct te stoken

Voor- en nadelen

Over de werking van de kachel is het koppel erg tevreden. “Vooral het feit dat hij watervoerend is, is voor ons een groot voordeel. Daarnaast kozen we ervoor om een extra optie toe te voegen zodat de kachel zelf de luchttoevoer stuurt. Op basis van de verbrandingstemperatuur die hij meet, regelt hij de luchttoevoer zodat we gemakkelijker proper kunnen stoken en het hout optimaal verbrandt. Dat zorgt dan weer voor een maximaal rendement.” Als een van de weinige nadelen vermeldt Nick de mogelijke rookontwikkeling wanneer je wil bijstoken. “Het grote glas geeft een heel mooi zicht op het vuur, maar als je wil bijstoken moet je daardoor wel snel genoeg zijn en opletten voor rook in huis.”

Volledig scherm De kosten voor het onderhoud en het verbruik vallen dan wel weer heel goed mee. Het jaarlijks onderhoud schat Nick op een 50 euro. © Arkana - STAM architecten - Yannick Milpas

Ventilatie

In de nieuwe houtskeletbouw werd een ventilatiesysteem D geïnstalleerd met gecontroleerde aan- en afvoer van de luchtstromen. “Omdat de kachel daarom geen lucht van in de woning mag nemen, hebben we een luchtaanvoer van buiten voorzien die via de kruipkelder naar binnen komt”, zegt Nick. De verbrande lucht wordt daarna gewoon via de schouw afgevoerd.

Budget

Aangezien de kachel hier de hoofdenergiebron is, nam hij een redelijk grote hap uit het bouwbudget van Nick en Catheline. “Er zit ook een zonnecollector bij die de vloerverwarming mee ondersteunt in de tussenseizoenen. Dat in combinatie met een kachel die watervoerend is en zelf de luchttoevoer stuurt, geeft wel een aanzienlijk prijskaartje. Maar daar hadden we rekening mee gehouden in ons budget.” De kosten voor het onderhoud en het verbruik vallen dan wel weer heel goed mee. Het jaarlijks onderhoud schat Nick op een 50 euro. Dat samen met het minimale houtverbruik in hun lage-energiewoning zorgt ervoor dat ze zeker niet moeten wakker liggen van het financiële plaatje. Bekijk hier het volledig kostenplaatje van een kachel of haard.

Lees ook op Livios:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.