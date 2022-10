Dakisolatie plaatsen: welke premies kan je aanvragen en hoeveel bedragen die?

LiviosDe energiecrisis jaagt de prijs van gas en elektriciteit naar ongekende hoogtes. De beste manier om je energiefactuur te drukken, is het dak isoleren. Heel wat gestookte warmte gaat namelijk via het dak verloren. Om dakisolatie voor zoveel mogelijk Vlamingen toegankelijk te maken, biedt de Vlaamse regering verschillende premies aan. Bouwsite Livios zocht uit welke premies je voor dakisolatie kan aanvragen en hoeveel ze bedragen.

Hoeveel kan je besparen door je dak te isoleren?

Tot dertig procent van de gestookte warmte gaat via het dak verloren. Wil je de energiefactuur drukken? Dan is dakisolatie de slimste investering. Bovendien zal het E-peil (een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw) van je woning verbeteren en stijgt de waarde van je woning.

Voor hellende daken bespaar je met buitenisolatie het meest, maar je betaalt er ook wel meer voor. Dakisolatie langs binnen is goedkoper, maar iets minder efficiënt. Platte daken worden doorgaans langs buiten geïsoleerd. Gebruik je de zolderruimte niet? Dan kan je er ook voor kiezen om de zoldervloer te isoleren in plaats van het dak.

Hoeveel kost het om je dak te isoleren?

Heel wat verschillende factoren bepalen de uiteindelijke prijs van dakisolatie. Het prijskaartje hangt vooral af van het soort isolatiemateriaal en de wijze van isoleren, langs binnen of langs buiten.

Om een hellend dak te isoleren, betaal je al snel 30 tot 50 euro per m². Een plat dak of een zoldervloer isoleren is iets goedkoper. Voor dure isolatiematerialen en dikke lagen isolatie tel je snel meer neer.

Dakisolatie is niet goedkoop, maar je bespaart er ook heel wat mee. Je verdient de dakisolatie dan ook al na enkele jaren terug, zeker wanneer de energieprijzen hoog liggen.

De Mijn VerbouwPremie: de nieuwe eengemaakte premie voor renovaties waaronder dakisolatie

De Mijn VerbouwPremie is de belangrijkste premie die je kan aanvragen voor dakisolatie. Dat is een nieuwe premie die verschillende oudere renovatiepremies bundelt in één enkele premie. Je kan de premie aanvragen voor verschillende renovatiewerken, waaronder dus ook dakisolatie.

Hoeveel de Mijn VerbouwPremie bedraagt, hangt af van je inkomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende inkomenscategorieën:

• Eigenaar-bewoners die tot de laagste inkomenscategorie behoren, krijgen vijftig procent van de factuur terugbetaald, met een maximum van 5750 euro.

• Eigenaar-bewoners uit de middelste inkomenscategorie krijgen 35 procent terugbetaald, met een maximum van 4025 euro.

• Behoor je tot de hoogste inkomenscategorie, dan krijg je een premie van 8 euro per m² dakisolatie.

De EPC-labelpremie voor grote renovatiewerken

Daarnaast is er ook nog de EPC-labelpremie. Om die premie te kunnen aanvragen, moet de renovatie het EPC-label van je woning gevoelig verhogen. Een huis dat voorheen een EPC-label E of F had, moet na de renovatie minimaal label C halen. Appartementen met EPC-label D, E of F moeten zelfs het label B krijgen. Om de EPC-labelpremie te halen, zal enkel dakisolatie waarschijnlijk niet volstaan. Je hebt vijf jaar de tijd om de renovatiewerken uit te voeren. Lees hier welke isolatieklussen je allemaal kan uitvoeren.

De EPC-labelpremie is een vast bedrag, afhankelijk van de soort woning en het behaalde EPC-label. Renoveer je een woning met label E of F, dan krijg je 2500 euro voor energielabel C, 3750 euro voor energielabel B en 5000 euro voor energielabel A. Voor renovatiewerken in een appartement krijg je 2500 euro wanneer je energielabel B behaalt en 3750 euro voor het energielabel A.

Dakisolatiepremie voor doe-het-zelvers

Er komt bovendien nog een extra premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie voor wie de isolatiewerken zelf uitvoert. Om aanspraak te maken op de andere premies moet je een aannemer inschakelen. Die nieuwe premie is tijdelijk en geldt voor aankoopfactoren van 1/7/2022 tot 30/04/2023. De premie zal je vanaf half oktober kunnen aanvragen. Hoeveel de premie zal bedragen, is nog niet bekend.

Premie voor dakisolatie van de gemeente

Tot slot zijn er ook nog enkele gemeentelijke en provinciale premies voor dakisolatie. Neem contact op met je gemeente om te vragen of er een dakisolatiepremie is of gebruik de Premielinker van Livios om na te gaan of jouw gemeente een premie voor dakisolatie heeft. Hoeveel de gemeentelijke premie voor dakisolatie bedraagt, beslist de gemeente zelf.

Een verlaagd btw-tarief voor dakisolatie

Verder bespaar je ook op de werken dankzij het verlaagde btw-tarief. Wie een dak isoleert in een woning ouder dan tien jaar, betaalt slechts zes procent btw.

Hoe vraag je de premies voor dakisolatie aan?

De Mijn VerbouwPremie vraag je aan via het online loket. Het duurt maximaal 8 maanden om de aanvraag te behandelen en ten laatste een jaar na de aanvraagdatum krijg je de premie op je rekening gestort.

De EPC-labelpremie vraag je online aan bij Fluvius in twee stappen. Voor de aanvang van de werken stuur je het oorspronkelijke EPC van de woning door. Daarna heb je vijf jaar de tijd om de werken uit te voeren en het verbeterde EPC door te geven.

De gemeentelijke premies vraag je aan in het gemeentehuis.

