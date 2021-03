Daglicht in huis: goed voor je comfort én energiefactuur

LiviosUit een recent onderzoek van de Universiteit Hasselt blijkt natuurlijke lichtinval helemaal bovenaan te staan bij wat we belangrijk vinden voor een maximaal wooncomfort. Maar hoe breng je daglicht tot diep in huis en welke kosten komen daarbij kijken? Bouwsite Livios helpt je op weg.

Om comfortabel te wonen en te werken is licht heel belangrijk. Daarvoor doen we grotendeels de verlichting aan, terwijl je daar even goed gratis daglicht voor kan gebruiken. Zo bespaar je niet alleen energie, je geniet ook van de andere troeven van zonlicht in huis. Want een in natuurlijk daglicht badende woning is goed voor je gezondheid en wooncomfort. Maar hoe ga je precies te werk om daglicht binnen te brengen in je woning?

Een slim ontwerp

Als je gaat bouwen of grondig verbouwen kan je architect in zijn ontwerp nog bepalen in hoeverre licht van buiten tot binnenin je woning kan schijnen. Dat kan door ramen tot op de vloer te laten doorlopen. Daarmee creëer je meer ruimtegevoel in huis, zeker in je living. Ook ramen oriënteren naar de zon zorgt voor veel licht en gratis warmte in de winter. Maar opgelet: het is belangrijk dat je hier een goed evenwicht vindt. Want direct zonlicht kan ’s zomers voor ongewenste warmteontwikkeling zorgen. Ook in slaapkamers volstaan kleine ramen. Wil je er toch grote? Oriënteer ze dan niet op het zuiden of westen om oververhitting te voorkomen. Niemand ligt graag wakker tijdens warme zomernachten.

Maximale lichtinval met een vide

Een vide is populair bij moderne woningen. Via deze open ruimte van twee of meer verdiepingen kan je licht binnenbrengen via ramen in je muren of dak. Zo ontvangen kamers die met de vide verbonden zijn extra daglicht. Bovendien creëer je door het hoge plafond meer openheid in je woning. Hou er wel rekening mee dat een vide geluidsoverlast kan geven.

Zonlicht op je patio

Een patio of open binnentuin omgeven door grote raampartijen zorgt niet enkel voor extra groen, maar trekt daglicht tot in het midden van je woning. Voor deze oplossing moet je wel bewoonbare binnenruimte opofferen. Maar je krijgt er heel wat voor terug: een extra plaats om te relaxen én meer natuurlijk daglicht. Kies je voor schuiframen? Dan kan je die bij mooi weer helemaal open zetten zodat je patio een echt deel van je leefruimte wordt.

Lichtkoepels en -tunnels

Ook in bestaande woningen kan je meer zonlicht binnenhalen met lichtkoepels en -tunnels. Idealiter zitten lichtkoepels geïntegreerd in het ontwerp van je woning, maar je kan ze ook later nog inbouwen. De meeste koepels zijn gemaakt van acrylaat (plexiglas) of polycarbonaat en ze zijn beschikbaar in een enkel-, dubbel- of driewandige uitvoering. Verder kan je kiezen tussen heldere en opalen (melkwitte) koepels. Die laatste laten iets minder licht door, maar ze zorgen voor een aangenamere lichtverspreiding en maken binnenkijken onmogelijk. Er bestaat ook speciale zonwering voor lichtkoepels.

Een variant op koepels zijn tunnels voor lichttransport. Deze laten toe daglicht naar dieper gelegen ruimtes te transporteren. Zoals je nachthal, of toilet. Via buizen wordt het daglicht naar een dieper gelegen ruimte getransporteerd. Het geheim zit aan de binnenzijde van het buizensysteem, waar een spiegelbekleding het daglicht reflecteert. De ideale plaats voor een lichttunnel is op het zuidelijk deel van je dak, uit de schaduw. Het systeem is zowel voor nieuwbouw als renovatie geschikt, ongeacht of je nu een plat of hellend dak hebt. Er bestaan zelfs exemplaren om op je buitenmuur te plaatsen.

Lichtstraten en dakramen

Een lichtstraat kan je het best omschrijven als een aaneenschakeling van meerdere lichtkoepels. Op de markt vind je standaard lichtstraten, maar je kan er ook een op maat laten maken. Hiermee bereik je een aanzienlijke lichtinval in een groot deel van je woning. Bij de plaatsing is het wel belangrijk dat de constructie goed aansluit op het dak, om vochtproblemen te voorkomen. Ook het dak zelf moet verstevigd worden om het grote gewicht te kunnen dragen. Wil je het jezelf gemakkelijk maken? Kies dan voor zonwerende, thermisch isolerende en zelfreinigende beglazing. Zo vermijd je te veel lichtinval en warmte én hoef je niet het dak op om de lichtstraat te reinigen.

Ook dakramen zorgen voor meer lichtinval in vergelijking met gewone ramen. Voor woningen met een hellend dak is dit de meest voor de hand liggende oplossing. Maar er bestaan ook dakramen voor platte daken. Vlakke platdakvensters geven een designtoets aan je woning. Je hebt er zelfs die toegang tot je dak geven of exemplaren waarover je kan wandelen, ideaal om op je dakterras te integreren. Lees hier waarop je moet letten bij dakramen.

Weer oververhitting

Direct zonlicht kan in de zomer voor warmte in huis zorgen. Oplossingen hiervoor zijn zonneschermen (aan de buitenkant van je woning), een grote dakoversteek (die de hoge zomerzon buiten houdt) of natuurlijke ‘zonnebarrières’ zoals een grote loofboom voor een raampartij. Ook zonwering voorkomt dat de warmte via het glas van je ramen binnen geraakt. Daarin heb je een enorm aanbod: van rolluiken of verticale screens tot lamellen en raambekleding.

Richtprijzen

• Lichtkoepel: vanaf 268 euro exclusief btw en plaatsing.

• Lichttunnel: Richtprijs: vanaf 316 euro exclusief btw en plaatsing.

• Dakraam voor hellend dak: vanaf 446 euro exclusief btw en plaatsing.

• Platdakvenster: vanaf 436,76 euro exclusief btw en plaatsing.

• Lichtstraat: vanaf 2.092 euro exclusief btw en plaatsing.

