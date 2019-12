Costa del Solden: “Spaans 2de verblijf nog altijd 30% goedkoper dan op piek” Bjorn Cocquyt

05 december 2019

18u41 11 Woon. Het aantal Belgen dat in het derde kwartaal een tweede verblijf in Spanje kocht, zakte voor het eerst in jaren een beetje (-1,6%). Het is gissen naar een oorzaak, maar feit is dat het vastgoed duurder werd. “Nochtans liggen de prijzen in de toeristische Costa Blanca nog steeds 34 % onder de piek van 2007", klinkt het bij HIP Estates.

Van juli tot en met september kozen 944 landgenoten voor een stek onder de Spaanse zon. Dat zijn er 16 minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. “Het gaat om minieme verschillen, maar misschien denken sommige kandidaat-kopers dat het vastgoed duurder is geworden. De prijzen zijn inderdaad al gestegen, maar in vergelijking met België is een appartement of villa in Spanje nog altijd goedkoop”, vertelt Leen Vermeulen van HIP Estates, een Belgisch kantoor dat al meer dan 20 jaar actief is in Spanje.

Zij konden er de meest recente cijfers van het Spaans notariaat inkijken en daaruit blijkt dat de gemiddelde prijs per bebouwde vierkante meter afgelopen kwartaal 1.638 euro bedroeg. “Dat is nog een heel eind verwijderd van de 2.101 euro vlak voor het uitbreken van de crisis in 2007. 22 procent om precies te zijn.”

(lees verder onder de foto)

“In de belangrijkste regio voor tweede verblijven, de Costa Blanca met bekende steden zoals Benidorm, Denia en Torrevieja, zijn de verschillen zelfs nog groter. Daar betaal je nu gemiddeld 1.524 euro, terwijl dat op het hoogtepunt 2.296 euro was. Je doet je dus nog altijd 34 procent profijt in vergelijking met dik tien jaar geleden. Ter vergelijking: in België werd een woonhuis van 2007 tot 2017 maar liefst 36 procent duurder.”

Lichte stijging

De laatste vijf jaar kochten er om en bij de 15.000 Belgen een tweede verblijf in Spanje. Vermeulen verwacht niet dat het grote succes de prijzen de hoogte injaagt. “Specialisten voorspellen de komende jaren maar een lichte stijging en zelfs een stabilisering wordt niet uitgesloten. Het is dus nog altijd een goed moment om te investeren. Veel alternatieven zijn er toch niet en Spanje is een erg stabiel land dat vlot en snel te bereiken is.”

“Misschien doen kopers zelfs een betere zaak dan ooit tevoren. De nieuwbouwprojecten zijn enorm geëvolueerd, want zowel qua kwaliteit als architectuur sluiten heel nauw aan bij wat wij Belgen verlangen. En er is voor elk wat wils: dicht bij het strand voor zonnekloppers, op een golfdomein voor sportievelingen en wat meer in het binnenland voor wie van de rust en het authentieke Spanje houdt.”