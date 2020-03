Coronacrisis in het vastgoed: verkoop stokt en werven liggen stil maar prijzen zullen (wellicht) niet dalen Bjorn Cocquyt

19 maart 2020

De coronacrisis heeft ook de vastgoedsector in haar greep. Makelaars doen geen huisbezoeken meer, het werk bij de notaris verloopt stroever, werven liggen stil,... Maar tot grote bezorgdheid leidt dat voorlopig niet. "Het effect op de prijzen is nu nog moeilijk in te schatten, maar ook in 2008 is ons vastgoed van de échte crisis gespaard gebleven", luidt het.

Een rondvraag bij een aantal grote spelers leert ons dat de huizenverkoop sinds eind vorige week quasi volledig is stilgevallen. “Er zijn geen afspraken meer, geen plaatsbeschrijvingen, geen schattingen,... Alle kantoren zijn dicht tot minstens 5 april en iedereen werkt van thuis uit”, vertelt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoed.

Een identiek verhaal bij Hillewaere, waar ze onderstrepen dat hun panden nog steeds te bezoeken zijn, maar dan virtueel. “Sinds enkele jaren fotograferen en scannen we huizen van boven tot onder. Medewerkers kunnen ook dankzij videoconferenties advies geven vanop afstand. En we overwegen om makelaars een rondleiding te laten filmen en uit te zenden op Facebook, op voorwaarde dat ze nog buiten mogen komen”, aldus Roel Druyts.

Tegenstrijdige info

Over dat laatste bestaat blijkbaar wat verwarring. “Er wordt tegenstrijdige informatie de wereld ingestuurd en dat is voor niemand goed. Gisteren verkondigde minister Koen Geens (CD&V) dat je als particulier kandidaat-kopers één per één mag ontvangen”, zegt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Op de site van het BIV staat alleszins te lezen dat, gelet op het contact met andere personen, makelaars geen plaatsbezoeken en -beschrijvingen meer kunnen uitvoeren.

Zware gevolgen

Cedric Vanhencxthoven van Heylen Vastgoed roept op om snel duidelijkheid te verschaffen. “Er worden een paar zaken over het hoofd gezien: bepaalde ondertekeningen móeten doorgaan, of er hangen zware gevolgen aan vast. Denk maar aan een gezin dat een nieuwe woning gekocht heeft en op het punt stond om de huidige woning te verkopen.”

“Als zij dat nu niet kunnen doen vanwege het coronavirus hebben ze vanzelfsprekend een groot probleem. Daar moeten we spoedig oplossingen voor vinden. Sommige zaken zijn nu eenmaal moeilijk ‘on hold’ te zetten. Waar mogelijk bieden digitale tools een uitweg, maar vastgoed verkopen zonder fysiek bezoek is nog lang niet ingeburgerd.”

Niet alleen stokt de verkoop, ook de bouwwerven liggen stil. “We rekenen in onze planning altijd wat marge in voor onvoorziene omstandigheden, al spreken we in dit geval wel over een uitzonderlijke situatie. Er zal dus vertraging zijn, maar we kunnen de omvang ervan nu niet inschatten”, aldus Alexandre Huyghe van Revive. “We proberen klaar te staan om bij een heropstart er meteen opnieuw in te vliegen en de impact voor de toekomstige bewoners zo veel mogelijk te beperken, al verloopt de levering van grondstoffen uit het buitenland momenteel vanzelfsprekend stroef.”

Achterstand inhalen

Opvallend: de verschillende spelers maken zich op dit moment geen al te grote zorgen over de toekomst. “De achterstand die nu ontstaat in de verkoop zal snel ingehaald worden. Dat hebben we uit vorige crisissen, zoals die van 2008, geleerd”, klinkt het bij Heylen Vastgoed.

En wie op lagere prijzen zit te wachten, komt meer dan waarschijnlijk bedrogen uit. Filip Dewaele: “Ik zie het als een tijdelijk iets dat we moeten kunnen overbruggen en ik verwacht dat de markt zich zal herpakken. Het gevaar is veeleer een algemene economische crisis.”

Bloedrode beurzen

“De bevolking is sterk gegroeid - zeker in de steden - en het aanbod is niet overal even snel gevolgd. De vraag naar vastgoed zal dus groot blijven”, weet Alexandre Huyghe van Revive. “Als er dan toch een effect op de woningprijzen komt, zal dit de normale tendensen van de markt volgen en dus eerder selectief zijn. Eigenaars van woningen die goed scoren qua locatie en duurzaamheid, moeten zich met andere woorden geen zorgen maken. Nu de beurzen bloedrood kleuren, is het niet eens uit te sluiten dat investeerders hun pijlen meer op vastgoed gaan richten.”