In ons kot blijven? Dan maken we er een paleis van: één op de drie Vlamingen verfraait zijn huis

31 december Als we dan toch in ons kot moeten blijven, dan maken we er een paleis van. De coronacrisis heeft één op de drie Vlamingen gestimuleerd om hun huis een grote make-over te geven. Dat blijkt uit het Woononderzoek 2020 van iVox in opdracht van vastgoedspecialist Hillewaere bij duizend Vlamingen. Gemiddeld hebben we 17.539 euro uitgegeven aan een nieuwe badkamer en/of terras, keuken en nieuw interieur.