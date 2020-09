Corona beïnvloedt budget van (ver)bouwers niet Bjorn Cocquyt

11u26 0 Woon. Het budget van wie een huis koopt om te renoveren of een grond om nieuw te bouwen, wordt niet beïnvloed door de coronacrisis. Dat zegt 83 procent van de zowat 300 toekomstige (ver)bouwers in een bevraging door de organisatoren van het event Mijn Thuis op Maat. Voor 65 procent is de aanwezigheid van de tuin een doorslaggevende factor.

In de bouw houden ze hun hart vast, want daar vrezen ze voor veel minder gevulde orderboekjes in 2021 als gevolg van de coronacrisis. Nochtans blijkt dat de toekomstige particuliere (ver)bouwers zich vooralsnog niet door het virus laten afschrikken. Amper 12 procent van hen voorziet een kleiner budget. Bijna de helft van wie dat doet, wil de uitgaven spreiden in de tijd en gefaseerd werken. 4 op 10 zal minder besteden en 3 op 10 stelt zijn plannen uit. Maar voor de overgrote meerderheid – 83 procent - heeft corona op dit moment geen invloed op de (ver)bouwplannen.

In de enquête van de organisatoren van Mijn Thuis op Maat werd ook gepolst naar de doorslaggevende factoren bij de aankoop van een grond of huis. Een tuin staat met stip op één (64 %), gevolgd door de beschikbare woonoppervlakte (30 %), de nabijheid van de natuur (27 %), de prijs (22 %) en het woon-werkverkeer (17 %). Door de lockdown heeft 36 % van de bevraagden zijn woonwensen aangepast en ligt de focus nu meer op bureau- en buitenruimte. 6 op 10 is ook van mening dat er in steden en gemeenten te weinig toegankelijke groene ruimte is.