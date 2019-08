Gesponsorde inhoud Connectiviteit op maat van je woon- en leefsituatie Aangeboden door Legrand

26 augustus 2019

08u30 0 WOON. Wie kiest voor connectiviteit, het automatisch aansturen van functies en toestellen in huis, kijkt meestal naar zijn huidige noden. Woon- en leefsituaties veranderen echter in de loop van de tijd. Het gezin breidt uit, er wordt een extra kamer ingericht, de zolder ingepalmd… Met “Valena Next with Netatmo” pas je de connectiviteit van je woning snel en makkelijk aan. Deze toekomstgerichte connectiviteitsoplossing van Wie kiest voor connectiviteit, het automatisch aansturen van functies en toestellen in huis, kijkt meestal naar zijn huidige noden. Woon- en leefsituaties veranderen echter in de loop van de tijd. Het gezin breidt uit, er wordt een extra kamer ingericht, de zolder ingepalmd… Met “Valena Next with Netatmo” pas je de connectiviteit van je woning snel en makkelijk aan. Deze toekomstgerichte connectiviteitsoplossing van Legrand werkt met opbouwcomponenten en maakt gebruik van je bestaande bekabeling. ‘Plug & Play’ zeg maar.

Eenvoudig te installeren

Toestellen en functies connecteren was nog nooit zo makkelijk. Je hoeft enkel maar een Legrand stopcontact te plaatsen met een geïntegreerde gateway. Deze laatste zorgt ervoor dat alle toestellen en functies met het internet verbonden worden, zodat je ze draadloos kan aansturen van op om het even welke locatie. Met je woning communiceren doe je met behulp van een gratis app op je smartphone of tablet.

Je bedient er bijvoorbeeld rolluiken, zonweringen, muziek, verlichting en verwarming mee. En met de optionele Vertrek/Aankomst toets is het mogelijk om alle toestellen ineens aan of uit te zetten of om de rolluiken naar beneden te laten bij vertrek uit de woning. Zo vertrek je met een gerust gemoed. Omgekeerd kan je ervoor zorgen dat het bij je thuiskomst lekker warm is binnen of dat je verwelkomd wordt met sfeerverlichting en wat achtergrondmuziek. De mogelijkheden van “Valena Next with Netatmo” zijn op dit vlak virtueel onbegrensd. De besturingsapp kan bediend worden via het scherm van je smartphone of tablet en ook met een handsfree spraakbesturing via een spraakassistent van Google, Amazon of Apple. Bekijk hier alle voordelen van het systeem.

Makkelijk te bedienen

De “Valena Next with Netatmo” besturingsapp is intuïtief en makkelijk te bedienen. Kom je bijvoorbeeld thuis na het winkelen met je handen vol shopping bags, dan is spraakbesturing een leuke handigheid. Via het internet kun je alle functies, toestellen en instellingen controleren en bedienen. De app kan geïnstalleerd worden op je smartphone en tablet, maar ook op die van je huisgenoten. Het is zelfs mogelijk om verschillende woningen te bedienen met dezelfde app. Download voor meer info de “Valena Next with Netatmo” brochure of raadpleeg de online catalogus.

Probleemloos uitbreidbaar

In tegenstelling tot veel andere, klassieke domoticasystemen kan “Valena Next with Netatmo” probleemloos aangepast worden aan nieuwe situaties in je woning. Er is geen breekwerk en herbekabeling voor nodig. Neem je een nieuwe kamer in gebruik wegens gezinsuitbreiding, ben je van plan om tuinverlichting te installeren of wens je de leegstaande zolder in te palmen… Geen probleem, je voegt enkel de benodigde stopcontacten en schakelaars toe en de nieuwe ruimte is meteen geconnecteerd en opgenomen in de draadloze, gecentraliseerde besturing. Zo leg je jezelf van bij de start geen enkele beperking op voor later. Bekijk hier alvast de verhelderende video tutorials.