Condens op op je raam: reden tot paniek?

Wat is condensatie?

Condensatie is het omgekeerde van verdampen: het is de faseovergang van dampvorm naar vloeistof. De druppels op de binnenkant van je ramen zaten dus eerst in de lucht in de vorm van waterdamp. De oorzaak is een hoog vochtgehalte binnenshuis. De boosdoeners: vaak een gebrekkige ventilatie of een ander vochtprobleem. Lees hier meer over condensatie op de binnenkant van je ramen.