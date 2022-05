Compacte huislift: optimaal ruimtegebruik en maximaal comfort

ComfortliftTegenwoordig wordt er meer en meer gekozen voor een huislift. Dat is niet zonder reden: het is o.a. de ideale oplossing om langer zelfstandig te wonen of om simpelweg je comfort in huis te verhogen. Het goede nieuws is dat je er geen grote ruimte voor hoeft te voorzien: een lift kan geplaatst worden op amper 1 vierkante meter!

Ruimtebesparend

Woon je graag in je huidige woning en zou je er liefst zo lang mogelijk blijven wonen? Dan moet je uiteraard rekening houden met je huiselijke mobiliteit. Dat is iets waarbij Comfortlift Orona graag helpt. Met meer dan 50 jaar ervaring, kent deze liftexpert de kneepjes van het vak als geen ander. Ze hebben een ruim assortiment trapliften, platformliften, huisliften en zelfs goederenliften.

En laat je vooral niets wijsmaken: voor het plaatsen van een lift, hoef je echt geen aanzienlijk deel van je woning af te staan. Zelfs één vierkante meter volstaat. Een kast of vrije hoek kan al voldoende zijn. Heb je toch geen vrije vierkante meter of kast over? Dan kan er zelfs aan de buitenkant van je woning naar een oplossing worden gezocht.

Slimme investering

Het plaatsen van een lift in je huidige woning is bovendien een goedkoper alternatief dan bijvoorbeeld het kopen of bouwen van een bungalowwoning zonder verdiepingen en trappen. Gezien de huidige grondprijzen, is dit best een dure oplossing. Een huislift kost je tussen de 10.000 en 20.000 euro, afhankelijk van het aantal stopplaatsen, de grootte, de afwerkingsgraad en de materiaalkeuze. Comfortlift Orona werkt graag een gepersonaliseerde offerte uit op maat van jouw wensen.

Beschik je over een kleiner budget? Dan kan je kiezen voor een traplift. Met dit type kan je ook zorgeloos de trap op en af. Een comfortabel zitje brengt je via een rail langs de trap van boven naar beneden of omgekeerd. De trapliften van Comfortlift Orona passen op quasi alle trappen: met of zonder bochten, smal of breed. Bovendien kunnen ze gebruikt worden om ook meerdere verdiepingen te overbruggen.

Perfect te integreren in bestaande woning

Het plaatsen van een huislift in een bestaande woning, is niet per se ingrijpend. Je hoeft dus geen schrik te hebben dat er grote verbouwingswerken nodig zijn. Een kleine uitsparing volstaat, een diepe liftput of grote machinekamer is niet nodig. Er kan gewerkt worden met een liftschaft, maar ook een zelfdragende constructie, met verankering in de muur, is mogelijk.

Stijlvol geheel

Je kan de afwerking van je huislift naar wens kiezen: glazen wanden of panelen in dezelfde kleur als je muren, een schuif- of draaideur, volautomatisch … Zo zorg je ervoor dat je lift een stijlvol geheel vormt met je huidig interieur.

Genieten van comfort

Wil je je bestaande woning uitrusten met een huislift? Of bouwen met het oog op de toekomst? Ga dan langs in de showroom van Comfortlift Orona in Waregem of Wemmel. Of vraag de brochure aan voor meer inspiratie en informatie.