Compact dakappartement in Sint-Gillis onherkenbaar na make-over: van vervallen zolder tot lichtrijke duplex

Het verhaal van dit project begon toen de voormalige partner van Gautier Taquard een koper zocht voor zijn opbrengsteigendom, de hoogste verdieping van een gebouw uit 1920 in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. “Enkele jaren voordien kreeg hij al een vergunning om de prachtige ruimte onder het dak te verbouwen, maar hij startte nooit met de werken”, vertelt Gautier Taquard. “En dus stelde ik hem voor om zijn eigendom over te kopen en er mijn eigen woonplek van te maken. Op een dag vroeg hij me of dat voorstel nog steeds gold. Mijn buikgevoel zat dus juist!”

Volledig scherm De zolderruimte zat vroeger onder het dak gekneld. Nu is er een plafond én veel lichtinval. Door de plafondstructuur zichtbaar te laten, lijkt het volume bovendien hoger. © G-architecture - Laurent Brandajs

Extra hoogte én volume

In een eerste fase moesten op één na alle bestaande muren eraan geloven en werd ook het dak volledig gedemonteerd. De architect gebruikte lange metalen steunbalken om de nieuwe vloer van de toekomstige uitbouw te kunnen creëren en grote overspanningen zonder zuilen mogelijk te maken. Gautier Taquard won trouwens heel wat plaats door de gemeenschappelijke ruimte op het hoogste bordes volledig te recupereren. De nieuwe inkomdeur bevindt zich immers niet langer bovenaan de hoogste trappen van het gebouw, maar ter hoogte van het lager gelegen bordes. De trappen bleven behouden, kregen een restauratiebeurt en maken nu deel uit van de leefruimte.

Volledig scherm De trappen bleven behouden, kregen een restauratiebeurt en maken nu deel uit van de leefruimte. © G-architecture - Laurent Brandajs

Behoefte aan buitenruimte

Enerzijds deed de architect er alles aan om volume en hoogte te winnen. Anderzijds wilden hij en zijn echtgenote Alice graag over een buitenruimte beschikken. “Om een terras te kunnen aanleggen, moesten we op het volume van de achtergevel beknibbelen. Dat bleek trouwens een verstandige keuze met het oog op de onderhandelingen met de dienst stedenbouw. Die reageerde opgetogen over het feit dat we aan de achterkant van het huizenblok ruimte zouden vrijmaken”, vertelt Gautier Taquard.

Volledig scherm Na de werken werd de zolderruimte omgetoverd tot een duplex met een terras en veel lichtinval. Een schuifraam ter hoogte van het oude bordes biedt toegang tot het plat dak. Dat werd afgedicht en met kunstgras bekleed. © G-architecture - Laurent Brandajs

Transversale zitkamer

Toen het bestaande plateau helemaal was vrijgemaakt, herbekeek Gautier Taquard de lichtinval. Een groot bandraam in de straatgevel loodst licht binnen in de keuken, eetkamer en bureauruimte. Achteraan werd de gevel zo veel mogelijk opengewerkt met een groot raam, dat het salon onderdompelt in licht en uitkijkt op het nieuwe terras. Het verticale raam ter hoogte van het trappenhuis zit boven de schuifdeur die naar het plat dak leidt. De hele ruimte veranderde zo in een transversale zitkamer.

Volledig scherm Een groot bandraam in de straatgevel loodst licht binnen in de keuken, eetkamer en bureauruimte. © G-architecture - Laurent Brandajs

Onbelemmerd uitzicht

Op de verdieping voorzag de archtitect eenzelfde raam in de achtergevel als op het gelijkvloers, goed voor een onbelemmerd uitzicht. De master bedroom ligt zo letterlijk boven het binnenplein. Dat volume is eigenlijk een dakkapel, waardoor de ruimte niet rechtstreeks onder de schuine dakhelling ligt. De badkamer is niet ruim, maar wel optimaal uitgerust met een bad, wastafel en inloopdouche.

Volledig scherm Net als in de rest van het project, verwerkte de architect ook hout en lichte kleuren in de enige badkamer. Die is niet ruim, maar wel optimaal uitgerust met een bad, wastafel en inloopdouche. © G-architecture - Laurent Brandajs

