Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Compact bouwen, ruim wonen Aangeboden door Blavier

17 oktober 2019

08u00 0 WOON. Denk je meteen aan isolatie en hernieuwbare energie als het over duurzaam bouwen gaat? Dan sla je een belangrijke stap over die een enorme impact heeft op de warmte-efficiëntie van een woning: de bouwvorm. Om het warmteverlies van een huis te beperken, moet je compact bouwen. Dat betekent nog niet dat je in een veredeld tuinhuisje moet wonen, maar wel dat je doeltreffend omspringt met de beschikbare ruimte. Een kunst die Blavier als geen ander begrijpt.

Compact bouwen heeft weinig te maken met de grootte van een woning, maar draait om de verhouding tussen de verliesoppervlakte en het beschermd volume. Het beschermd volume zijn de ruimtes die geïsoleerd en verwarmd zijn, waar je een binnenklimaat wil. De verliesoppervlakte slaat op alle onderdelen van het huis die buiten de isolatioe liggen en waar warmte kan ontsnappen. Hoe kleiner de verliesoppervlakte, hoe minder warmteverlies en hoe energie-efficiënter de bouwvorm. Je kan dus perfect een groot huis bouwen volgens de principes van compact bouwen.

Compact bouwen betekent niet automatisch klein wonen. Schuine hoeken of inhammen doen de ruimtes vanbinnen krimpen

Voordelen van compact bouwen

Het grootste voordeel van compact bouwen is dat je het kleinst mogelijke oppervlak hebt waarlangs warmte kan ontsnappen. Dat is meteen een belangrijke eerste stap richting energiezuinige woning. Bovendien dalen de bouwkosten, want je hebt minder muren nodig in verhouding met de vloeroppervlakte. Ook de energie-efficiëntie van het huis brengt een besparing op lange termijn met zich mee. In de praktijk is de optimale compacte bouwvorm een kubus. Daarnaast is een rijhuis compacter dan een halfopen of open bebouwing, aangezien er minder open gevels zijn.

Ruim wonen

Compact bouwen betekent niet automatisch klein wonen, integendeel. Door een compacte bouwvorm te hanteren, zijn de ruimtes binnen groter door het maximaal woonoppervlak. Schuine hoeken, nissen of inhammen in een woning maken niet alleen het verliesoppervlak groter, maar verkleinen ook de ruimtes vanbinnen. Met veel en grote raampartijen breng je bovendien veel licht binnen, wat het ruimtelijk gevoel van de woning bevordert. In een compacte bouwvorm vult het daglicht sneller de volledige ruimte.

Compacte woning

Als je dacht dat compact bouwen gelijk staat aan klein wonen of een beperkte vrijheid in het ontwerp, dan is het hoog tijd om een goed uitgevoerde compacte woning te bezoeken. De kijkwoning van Blavier in Overijse is een prachtig voorbeeld.

De halfopen bebouwing met gevelbreedte van 8 meter en diepte van 13 meter voldoet aan de voorwaarden van een compacte woning. Eenmaal je binnenkomt, valt meteen op hoe ruim het huis aanvoelt. De bewoonbare oppervlakte bedraagt 240 m² over drie bouwlagen. De benedenverdieping omvat onder andere een grote en lichtrijke woonkamer met open keuken, een wasplaats, garage en bureau. Op de eerste verdieping vind je drie ruime slaapkamers en een badkamer met bad en inloopdouche. Een verdieping hoger is er nog een ruime slaapkamer met dressing, een badkamer met inloopdouche en een technische ruimte.

De woning is afgewerkt met buitenschrijnwerk van zwart pvc en een gevelbekleding van wit pleister met geplatoniseerd vurenhout. Een must-see voor iedereen met bouwplannen!

Gloednieuwe kijkwoning in Overijse

Laat je in de nieuwe kijkwoning van Blavier verrassen door het ruimtegevoel en de hoge afwerkingsgraad. Een bron van inspiratie voor wie wil bouwen! Adres: Witherendreef 48, Overijse. Een afspraak kan je maken via info@blavier.be of 04/377.33.87. Meer info: www.blavier.be