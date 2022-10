Comfortabel warm zonder jezelf op kosten te jagen? Dit zijn de ideale temperaturen per kamer in huis

LiviosOm te besparen, zetten heel wat mensen de verwarming een graadje lager. Maar wat is eigenlijk de ideale temperatuur waarbij je het comfortabel warm kan houden zonder je op kosten te jagen? Dat antwoord is anders naargelang de ruimte… Bouwsite Livios legt uit.

Welke temperatuur?

Algemeen gesproken is 19°C de ideale temperatuur in huis. De noden en de activiteiten die we uitvoeren verschillen echter van ruimte tot ruimte, wat vraagt om een aangepaste temperatuur. Zo stel je heel andere warmte-eisen aan de keuken en de badkamer, bijvoorbeeld. We overlopen de verschillende ruimtes en hun ideale comforttemperatuur.



19°C in de leefruimte

In de zithoek, de keuken en de eetruimte hou je de temperatuur best op 19°C. Dat lijkt weinig, zeker voor de koukleumen onder ons en al zeker op een winteravond, maar op die manier zal je wel kunnen besparen op je energiefactuur. Draai de thermostaat eventueel nog een graadje hoger, tot 20°C, als het je echt te koud is. Daarboven zal je niets meer besparen. 19°C is trouwens ook de ideale temperatuur voor een bureau.

17°C voor je slaapkamer, gang en toilet

In de circulatiezones of dienstruimtes, zoals de inkomhal, de gang en het toilet, moet het niet warmer worden dan 17°C. Voor een slaapkamer is dat zelfs maar 16°C. Meestal gebruik je ze enkel om te slapen en op dat moment lig je lekker warm ingeduffeld onder een dik donsdeken. Het mag dan even fris zijn wanneer je net je bed inkruipt, je zal het snel warm hebben. Trouwens, wanneer het te warm is in de slaapkamer, gaat dat vaak ten koste van je slaapkwaliteit. Om te vermijden dat er te veel warmte verloren gaat, kan je de rolluiken of de gordijnen dicht houden.

Opgelet: in de babykamer ligt de temperatuur best iets hoger (tussen 18 en 20°C). Kleine kinderen (tot de leeftijd van 2 jaar ongeveer) kunnen hun eigen lichaamstemperatuur nog niet (goed) regelen.

22°C in de badkamer

In een badkamer mag het warmer zijn. Je wil niet al rillend van onder de douche of uit bad komen. Wanneer je in de badkamer bent, is 22°C een minimum. Daarna kan de thermostaat zakken tot zo’n 17°C. Hou de temperatuur er alleszins boven 16°C om het risico op condensatie te beperken.

Niemand thuis

Wanneer er niemand thuis is, hoef je je woning niet op dezelfde manier te verwarmen. Er is niemand die baat heeft bij die aangename temperatuur en je verbruikt dus onnodig energie. Ben je enkel overdag van huis, stel de thermostaat dan voor die periode in op 16°C. Ben je voor langere periode afwezig, stel ze dan in op 12 à 14°C.

Opgelet: Zet de verwarming in de winter nooit helemaal uit, zodat de leidingen niet kunnen bevriezen.

