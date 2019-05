Comfort in huis vinden we belangrijker dan de ligging en de ruimte Björn Cocquyt

23 mei 2019

14u31 0 Woon. 32 % van de Belgen vindt comfort de belangrijkste factor in zijn woning, gevolgd door de ligging van het huis (30 %), en de hoeveelheid ruimte die hij ter beschikking heeft (20 %). Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 1.000 Belgen door Direct Research. Voor dat comfort rekenen we meer dan ooit op slimme toestellen.

De Belg heeft een duidelijk beeld bij wat hij als comfort in zijn woning ziet. Voor een kwart biedt een automatische verlichting een serieuze meerwaarde, meer dan de helft vindt de juiste temperatuur prioritair. Die wordt tegenwoordig steeds meer geregeld door een slimme thermostaat. Je spaart er energie en ook geld mee uit, al is dat niet de hoofdreden waarom erin geïnvesteerd wordt.

“Dat is slechts voor 27 % het geval. We willen vooral dat de motorisering en automatisering ons helpen om het in de zomer lekker koel te houden en om het in de winter aangenaam warm te maken als we thuiskomen van het werk”, vertelt Thomas Verhamme van Somfy, de specialist in huisautomatisering die de enquête liet afnemen.

Verhamme benadrukt dat een eenvoudige bediening centraal staat bij geautomatiseerde oplossingen. “Er komen steeds meer slimme toestellen. Zonder coherent systeem win je niet echt aan gebruiksgemak, dus dat is cruciaal. In dat opzicht mogen we in de toekomst veel verwachten van spraakbesturing. Zoekopdrachten of commando’s geef je daarbij niet in via een klavier, maar via je stem. Denk maar aan de populaire slimme speakers met spraakbesturing (zoals de Amazon Echo, Sonos One, …).”