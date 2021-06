Combineer je zonnepanelen met een warmtepomp? Dan kan je binnenkort een extra premie krijgen

Ook voor windturbine en warmtekrachtkoppeling

Niet alleen mensen met zonnepanelen en een warmtepomp komen in aanmerking voor de nieuwe steunmaatregel. Ook 530 gezinnen met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie of een kleine windturbine maken er aanspraak op. Haal je je energie uit warmtekrachtkoppeling? Dan heb je recht op een premie tot 5.907 euro per kW vermogen aan brandstofcellen. Staat er een kleine windmolen in je tuin? Dan kan de premie oplopen tot 7.175 euro per kW. Net als bij de regeling rond de digitale meter ontvang je het bedrag dat overeenkomt met een rendement van 5% op vijftien jaar tijd.

Eerst advies

Om uiteindelijk niet op haar stappen te moeten terugkomen, wacht minister Demir eerst nog op advies van de Raad van State vooraleer het voorstel te officialiseren. “We willen niet opnieuw beloftes maken die we niet kunnen inlossen”, zegt Zuhal Demir in De Standaard. “Dat is in dit dossier al te vaak gebeurd. Daarom hebben we achter de schermen alle opties eerst grondig bestudeerd, en dit voorstel lijkt zowel haalbaar als betaalbaar.” In de beoogde vorm zou de nieuwe regeling in totaal 37,2 miljoen euro kosten. Dat bedrag komt uit de begroting en wordt dus niet doorgerekend via de energiefactuur.