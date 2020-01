Collectief wonen iets voor jou? Verhelderende expo geeft antwoord Bjorn Cocquyt

21 januari 2020

15u08 0 Woon. Collectief wonen komt steeds vaker in beeld als duurzame nieuwe woonvorm, maar tegelijk bestaan er veel vragen over het delen en samenleven. Om op alle mogelijke vragen een antwoord te bieden en om te ontdekken of cohousing iets voor jou is, loopt in het Gentse STAM sinds deze week de verhelderende expo Housing Apart Together.

De tentoonstelling is een initiatief van Architectuurwijzer dat achttien collectieve woonprojecten verzamelde. Het is een resultaat van twee jaar research van bestaande en collectieve woonprojecten in Vlaanderen: met woningen en/of appartementen, in een dorp of in de stad, in bestaande panden en/of nieuwbouw, met meer en minder gedeelde ruimtes, …

Een groot deel betreft de typische cohousingprojecten waarin een groep bewoners het project zelf opstart, maar er zijn ook woonvormen ontwikkeld door projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen of andere initiatiefnemers.

Om het collectief wonen beter te begrijpen, toont de expo niet enkel de architectuur maar ook het dagelijkse leven binnen de reeds gerealiseerde woonprojecten. Via terreinbezoeken en gesprekken met bewoners en architecten verzamelden curator Peggy Totté en antropologe Ruth Soenen gegevens over het alledaagse leven in een aantal projecten. Zo komt niet alleen het delen, maar bijvoorbeeld ook privacy aan bod.

De expo loopt nog tot en met 3 mei. Tickets kosten 8 euro. Meer info vind je hier.