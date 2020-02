WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud CO2-neutraal verwarmen is niet langer een ver-van-mijn-bedshow! Aangeboden door Informazout

25 februari 2020

10u48 0 WOON. Het lijkt nu misschien nog een ver-van-mijn-bedshow, maar koolstofneutraal verwarmen is zeker geen fictie meer. Goed nieuws: vloeibare brandstoffen geproduceerd op basis van CO2 en hernieuwbare energie bestaan al! Nog meer goed nieuws: ze zullen binnenkort ook beschikbaar zijn voor stookoliegebruikers.

Van bio naar e-fuel

Biobrandstoffen zijn al ingeburgerd als vervangmiddel voor fossiele brandstoffen, maar in het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) gaan ze nog een stapje verder. Daar werken ze rond technologieën voor een gesloten CO2-kringloop. Zo zorgen ze bij Ineratec, een spin-o¬ff van het KIT, voor een wereldprimeur met hun innovatieve P2X-installatie. Voor het eerst worden namelijk de vier stappen om stroom om te zetten in groene brandstof samengebracht in één installatie. Eerst filtert de installatie de CO2 uit de lucht, zodat het als grondstof gebruikt kan worden. Daarna worden CO2 en waterdamp gesplitst tot koolmonoxide (CO) en waterstof (H2). Uit dit gasmengsel worden dan in de derde fase langere koolwaterstofketens gebouwd die in de laatste stap worden gesplitst om de basiscomponenten voor benzine, kerosine of diesel te maken, zoals duidelijk wordt aan de hand van het schema.

De synthetische vloeibare brandstoffen worden ook wel e-fuels genoemd.

C02-neutraal verwarmen

Bij de verbranding van e-fuel (op basis van hernieuwbare zonne- of windenergie) komt weliswaar CO2 vrij, maar die wordt opnieuw gebruikt voor de productie. Vandaar dat we spreken over een koolstofneutrale brandstof. Het interessante aan deze hernieuwbare brandstof is dat ze gemengd kan worden met fossiele brandstoffen, zoals de stookolie die je nu gebruikt, én op termijn deze fossiele brandstoffen zelfs helemaal kan vervangen. Zo komt C02-neutraal verwarmen stapsgewijs dichterbij. Een ander groot praktisch voordeel van deze koolstofneutrale brandstoffen is dat ze zo goed als geen aanpassingen aan je stookolieketel vragen. Je kan dus gewoon je bestaande verwarmingssysteem blijven gebruiken en tegelijk de CO2-uitstoot gradueel verminderen.

Ga zelf in 3 stappen naar een koolstofarme verwarming

Heb jij een stookolieketel en wil je je uitstoot drastisch verlagen? Met deze concrete stappen doe je het in 1, 2, 3.

1. Verwarm zo e¬fficiënt mogelijk

Is je woning ouder dan 20 à 30 jaar? Dan neem je best je dak en ramen onder de loep. Door deze bijkomend te isoleren kan je al heel wat energie besparen. Ook je oude stookolieketel vervangen door een hoogrendementsketel is een stap in de goede richting. Wie de twee ingrepen combineert, bespaart al snel tot 60% energie.

2. Combineer met hernieuwbare energie

Wanneer je je nieuwe stookolie-installatie combineert met een zonneboiler of een warmtepomp, ligt het rendement meteen een stuk hoger. Bovendien daalt je CO2-uitstoot met 40 tot 50%.

3. Vul binnenkort je tank met koolstofneutrale brandstoffen

De nieuwe vloeibare brandstoffen zullen geleidelijk de klassieke variant vervangen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen en kunt zonder problemen je bestaande stookolie-installatie blijven gebruiken.

Wil je graag meer weten over energie-efficiëntie, koolstofneutrale brandstoffen en duurzaam verwarmen met vloeibare brandstoffen? Vraag handige gids(en) aan op https://informazout.be/nl/faq/gidsen.