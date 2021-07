Chronisch gebrek aan ruimte? Laat je inspireren door deze 5 verrassende opbergideeën

Opruimen is een hele klus. Maar als het eenmaal gedaan is, is het een grote opluchting. Maak opruimen makkelijker door extra opbergruimte te creëren. Met deze vijf tips van vtwonen was opruimen nog nooit zo leuk.

1. Slimme sidetable

Een stijlvolle sidetable kan in elke ruimte goed tot z’n recht komen en is zowel mooi als praktisch. Zo kan een sidetable met lades in de hal bijvoorbeeld dienen als een vaste plek voor post, handschoenen en sleutels. Een sidetable met plankjes in de keuken is ideaal voor het opbergen van kruidenpotjes, servies of zelfs etenswaren.

Zelf aan de slag? Maak je eigen sidetable van een oude commode via deze IKEA-hack.

2. Fijne opbergbank

Ook een opbergbank is multifunctioneel: je hebt een fijne zitplek én voldoende opbergruimte. Kies bijvoorbeeld een opbergbank met uitschuifbare lades, handige bakken of een exemplaar in de vorm van een kist. In de kinderkamer is het een prima plek voor speelgoed, in de buurt van eettafel schuif je hem gemakkelijk aan voor extra zitruimte. Extra leuk met een schapenvacht eroverheen. Bekijk hier hoe je zelf een kastbank met opbergruimte maakt.

Volledig scherm Ultra handig: bank en opbergkast in één. © Sjoerd Eickmans

3. Goed gevulde planken

Door in de hoogte te werken en de muren optimaal te benutten zorg je in een handomdraai voor meer opbergruimte. Hang een paar mooie planken aan de muur en verzamel hier boeken, servies of pannen. Heb je veel kleine rondslingerende spullen? Zet dan manden op de planken en vul deze met spullen die je liever uit het zicht hebt. In een creatieve bui? Maak dan je eigen vakkenkast met deze DIY.

Volledig scherm Stijlvol je spullen kwijt dankzij grote schappen. © Sjoerd Eickmans

4. Praktische desk organizer

Of je nu de hele dag thuis werkt of ’s avonds nog even achter de computer kruipt: van een opgeruimd bureau word je een stuk productiever. Een desk organizer is een praktische – en vaak ook stijlvolle – manier voor het netjes houden van een bureau. Desk organizers zijn er in allerlei soorten en maten. Ga voor een organizer met lades, gebruik een pennenbakje of maak je eigen opbergbak.

Volledig scherm De vijand van een chaotisch bureau: deze desk organizer © Dennis Brandsma_Fietje Bruijn

5. Mooie opbergpoef

Een opbergpoef staat niet alleen gezellig, hij is ook ideaal om speelgoed en andere spullen die je liever uit het zicht hebt in op te bergen. Zo zorg je voor extra opbergruimte en heb je meteen een fijne voetenbank of plek om even neer te ploffen. Is een poef te klein voor de spullen die je wilt opbergen? Ga dan voor de grotere hocker met opbergruimte.

Lees ook: