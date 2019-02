Gesponsorde inhoud Checklist: is jouw terras klaar voor de zomer? Aangeboden door Deceuninck

05 februari 2019

10u04 0 WOON. Verlang je naar die heerlijk warme zomerse dagen? Of droom je al van een barbecue met vrienden in je tuin? Je terras is daarvoor de perfecte plek! Maar is je terras net zo klaar voor de zomer als jij? Ontdek het snel met deze checklist.

Kan je binnenkort zorgeloos genieten van de eerste zonnestralen op je terras? Check het snel:

- Kunnen je kinderen er zorgeloos blootvoets op spelen?

- Biedt je terras voldoende grip na een regenbui?

- Is je terras voldoende duurzaam, vlekbestendig en makkelijk te onderhouden?

- Heeft je terras een perfecte afwerking dankzij een verdoken bevestigingsmethodiek?

Vallen je zomerplannen in het water zodra je naar je terras kijkt? Dan is het tijd voor actie! Hou bij het kiezen van het perfecte terras rekening met deze tips:

1. Minder onderhoud voor meer plezier

Aan het onderhoud van je terras wil je het liefst niet veel tijd besteden. Kies daarom voor onderhoudsvriendelijke planken. De Deceuninck Majestic-planken bestaan uit een massieve Twinson-kern uit hout en pvc, omhuld met een pvc-mantel. Ze zijn uitermate vlekbestendig en makkelijk te onderhouden. Bovendien hoef je de planken nooit te schilderen! Zo verlies je minder tijd, waardoor je langer kan genieten op je spiksplinternieuw terras.

2. Authentieke look

Het oog wil natuurlijk ook wat. Een terras met een authentieke houtlook past bij elke woning. Deceuninck combineert bij Majestic de voordelen van pvc met de look van hout. Besteed ook aandacht aan de afwerking van je terrasplanken. Bij de Majestic kan je kiezen uit twee verschillende structuren. Elke plank is omkeerbaar: aan de ene kant heb je de structuur van fijn gegroefd hout, aan de andere kant natuurlijke houtnerven. Je kan dus ter plaatse testen wat het beste past bij je woning en tuin. De collectie is bovendien verkrijgbaar in vier kleuren: steengrijs, klei, asgrijze eik en iriserende eik. Kies je voor eik? Deze planken hebben een vlamtekening die van plank tot plank varieert. Hierdoor is elke terrasplank uniek! Vraag hier je gratis staal aan.

3. Kindvriendelijk

Een absolute must is een kindvriendelijk terras. Stel je voor: kinderen die met hun driewieler over je terras racen, een glas omstoten of stoelen verschuiven. Je terras moeten tegen een stootje kunnen. Met de Deceuninck Majestic-terrasplank zit je goed. Deze terrasplanken bieden de look van hout zonder de nadelen. Zelfs blootvoets op je terras lopen is mogelijk, want je komt nooit een splinter tegen in de planken. Extra troef: de Majestic-planken zijn uitermate slipresistent. Zelfs bij nat weer. Je kinderen kunnen dus veilig buiten spelen. Meer weten over deze fantastische terrasplank? Vraag hier je gratis brochure aan.

Ontdek naast de Majestic-terrasplanken ook de Deceuninck Caractère en Essentielle, die beschikbaar zijn in verschillende vormen en designs. Ben je op zoek naar een erkend verdeler of wil je een gratis folder, staal of plaatsingsofferte aanvragen? Surf dan naar www.deceuninck.be.