Chalet van meer dan eeuw oud schenkt je luxe én intens contact met de natuur

De chalet zo’n 100 kilometer ten zuiden van Krakau werd gebouwd in 1903, als buitenverblijf van een professor die nog kolonel in het keizerlijke leger was geweest. Hij zocht hier de rust en de natuur op en dat is ook precies wat de gasten aantrekt die vandaag de tot vakantiewoning omgevormde chalet boeken.

Het is de combinatie van alles die Residenzia Niedzwiedzia – wat beer betekent – een bijzondere uitstraling bezorgt. In elk van de tien kamers tref je een verwijzing aan naar de beren die in de buurt leven. Die zul je wellicht niet tegenkomen als je gaat wintersporten, want dat is hier in deze periode van het jaar de activiteit bij uitstek. Ontspannen kan in een van de thermale baden in de omgeving of in de sauna of yogaruimte van de chalet.