Carport plaatsen: zoveel betaal je ervoor Redactie

02 januari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Nu onze woningen steeds kleiner worden, offeren we minder graag woonoppervlakte op voor een inpandige garage. Vandaar het succes van carports: die kan je tegen of los van je woning plaatsen. Maar hoeveel betaal je voor een standaard carport van 18 à 20 m2 om je wagen onder te parkeren? Nu onze woningen steeds kleiner worden, offeren we minder graag woonoppervlakte op voor een inpandige garage. Vandaar het succes van carports: die kan je tegen of los van je woning plaatsen. Maar hoeveel betaal je voor een standaard carport van 18 à 20 mom je wagen onder te parkeren? Bouwsite Livios zocht het uit.

De prijs van je carport hangt af van je materiaalkeuze en de kwaliteit van de carport. Wil je een houten, stalen of aluminium carport? Kies je een dak dat licht doorlaat of niet? En ga je voor een kit of wil je een carport die op de millimeter uitgerekend wordt? Livios steekt zijn licht op bij Collstrop en Nelson Carports, producenten van carports in de middenprijsklasse.

Tip: Voor je een carport plaatst, moet je eerst controleren of je een vergunning nodig hebt.

Houten carport vanaf 1.900 euro

Johan Demeyere van Collstrop licht toe: “We bieden carportkits, maar ook maatwerk aan. Een grenenhouten aanbouwcarport van 18 m2 met staaldak kost je bijvoorbeeld zo’n 1.900 euro, exclusief btw en plaatsing. Een polycarbonaatdak is nog iets goedkoper.”

“Een vrijstaande carport is altijd duurder (2.160 euro) dan een aanbouwcarport, omdat je meer palen nodig hebt en er meer graaf- en verankeringswerken nodig zijn.” En welk hout kies je? “Je hout moet resistent of weerbestendig zijn, anders gaat het niet lang mee in ons klimaat. Collstrop biedt daarom verduurzaamd, geïmpregneerd grenenhout aan, maar ook thermisch behandelde Noorse den. Zo voorkomen we krimpen en opzwellen en is het hout bestand tegen insecten en schimmels.”

Lees ook: deze beslissingen moet je maken vooraleer je een carport kiest.

Stalen carport vanaf 2.600 euro

Op naar de stalen carports. Met staal kan je grote overspanningen maken met een fijn profiel zonder je structuur te verzwaren. Steven Lecleir van Nelson Carports legt uit: “Een aanbouwcarport van 18 m2 met polycarbonaatdak kost je zo’n 2.800 euro, exclusief btw en plaatsing. Een vrijstaande, open carport met vier palen kost zo’n 3.000 euro exclusief btw.”

Volgens Lecleir wint een gesloten, vlakke dakbedekking aan populariteit ten opzichte van gebogen profielplaten. “Een dak van polycarbonaat isoleert enigszins en laat licht door, maar je moet het geheld plaatsen voor een goede waterafvoer. Een stalen dak plaats je vlak en is goedkoper (2.600 euro).” Wil je extra isolatie? “Ga dan voor geïsoleerde sandwichpanelen (3.500 euro). Tussen de twee panelen zit telkens een PUR-laagje. Zo raakt je auto niet oververhit in de zomer en blijft de temperatuur aangenaam in de winter.”

Strak, strakker, strakst

Dat is het credo bij nieuwbouw en renovaties. De carport gaat almaar vaker naadloos over in het ontwerp van de woning. “Rechte lijnen en een carport in de RAL-kleur van je garagepoort en ramen krijgen de voorkeur”, zegt Steven Lecleir. “En millimeterwerk. Wij ontwerpen de carport op maat met erg uiteenlopende vragen. Een wand, bergruimte of deur erbij, bergruimte gecombineerd…”

Ook Johan Demeyere van Collstrop ziet dezelfde tendens terugkomen: “Houten, strakke bekledingen met erg smalle latjes zijn populair. Ook het zwart en grijs buitenschrijnwerk zet zich door bij onze carports.”

Zelf plaatsen?

Om een carportkit zelf te plaatsen, moet je handig zijn en trek je best wat tijd uit. “Je moet al een handige doe-het-zelver zijn om je carport perfect te plaatsen. Onze vakmensen plaatsen 90 % van alle carports”, aldus Demeyere van Collstrop. Idem bij Nelson Carports: “Voor de plaatsing rekenen we 850 euro aan, maar deze meerprijs valt grotendeels weg bij woningen ouder dan tien jaar. Je betaalt dan slechts 6 % btw als je de carport laat plaatsen.”

Tip: ben je op zoek naar meer richtprijzen voor je (ver)bouwproject? Hier vind je een volledig overzicht.

Lees ook

Twijfel je tussen een garage of carport? Zo hak je de knoop door

Hout in je tuin? Dit moet je weten

Wil je een bijgebouw in je tuin? Dit zijn je opties

Bron: Livios