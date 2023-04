Carmen en Francis wonen in een 450 jaar oude molen: “Het is niet eenvoudig om zo’n ronde ruimte in te richten”

Alleen­staan­de mama Ine (36) vond na jaren zoeken eindelijk een huis: “Maar met een aflossing van 812 euro is sparen voor opfriswer­ken niet evident”

Een huis of appartement kopen is gezien de huidige prijzen sowieso niet evident. Maar voor het groeiende aantal singles, is het bijna onbegonnen werk. Banken doen vaak moeilijk over een lening en de aflossing ervan weegt fors op het budget. Onze woonexpert Björn Cocquyt gaat langs bij alleenstaanden die de stap toch hebben gezet. Deze week: Ine speurde na haar scheiding met een budget van 200.000 euro drie jaar lang naar een geschikt huisje.