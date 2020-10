Carl bouwde eigenhandig deze ecologische chalet die één is met de natuur



Bjorn Cocquyt

03 oktober 2020

10u15 1 Woon. Bloed, zweet en tranen kostte het, maar Carl mag trots zijn op deze prachtige chalet die hij tot in de kleinste details zelf bouwde en inrichtte. Het is een uniek vakantiehuisje dat een is met de natuur door de organische vormen en het gebruik van lokale materialen zoals leem, stro en hout.

Carl beschikte indertijd niet over het nodige budget om dit stuk grond in een bosrijk natuurgebied te kopen, maar de plannen die hij ermee had, maakten wel indruk op de eigenaar. “Een hele poos na mijn bezichtiging belde hij me zelf op. Mijn droom had hem niet losgetalen en daarom besliste hij om alsnog aan mij te verkopen”, vertelt Carl.

“Ik wist hoeveel voldoening het mij zou schenken om hier eigenhandig iets te bouwen en daarom wilde ik alles tot in de kleinste details zelf doen. Dat lukte dankzij mijn architectuurstudie, technisch inzicht en waardering voor ambacht. Alleen wanneer ik voor een bepaalde klus niet het juiste materiaal of de vakkennis had, riep ik de hulp van een professional in.”

Hij bouwde de chalet zodanig op dat die als het ware een is met de natuur. “Door de organische vormgeving en het groendak lijkt het alsof het vakantiehuis deel uitmaakt van het omringende bos. Ook binnen voel je de hartslag van de natuur. Lemen wanden golven doorheen de ruimte en houten kolommen schieten als bomen uit de aarden vloer. Ik gebruikte bijna uitsluitend natuurlijke en lokale bouwmaterialen, om mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.”

Dikke strobalen wanden zorgen voor een perfecte isolatie, de grote raampartijen laten in de winter de laaghangende zon binnen en de dakbedekking en oversteek houdt het ’s zomers aangenaam koel. Het afvalwater wordt ter plaatse gezuiverd en drinkbaar water wordt diep uit de grond gehaald. Overal ervaar je de verbondenheid met de natuur.

Het is intussen tien jaar geleden dat Carl, die nu een gezin heeft, de chalet bouwde en het is tijd voor een volgende stap. Daarom wordt het vakantiehuis verkocht. Dewaele Vastgoed kreeg de chalet in portefeuille en organiseert morgen 4 oktober een pre-sale. Als kandidaat kan je dan een kijkje gaan nemen én een bod uitbrengen vanaf 220.000 euro. Het huis heeft een bewoonbare oppervlakte van 72 m² en biedt plaats aan vier personen. Het staat op een perceel van 2.500 m². Klik hier voor meer info.