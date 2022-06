Buiten schilderen? Maak 5 fouten worden het meest gemaakt

Het seizoen voor buitenschilderklussen is op volle gang. Maar voordat je zelf aan de slag gaat met verfpot en -roller bereid je je best goed voor. Bouwsite Livios wijst op de belangrijkste valkuilen.

De buitendeur, gevel of het tuinhuis schilderen, zorgt niet alleen voor een nieuwe look. Je beschermt hiermee ook de oppervlakte tegen verschillende weersinvloeden. Omdat je bij buitenschilderwerk wel afhankelijk bent van het weer, voer je deze klus best uit tussen eind april en september.

1. Niet de juiste omstandigheden afwachten

Luister naar het weerbericht. Je schildert best bij een temperatuur tussen de 10 en 25 graden Celsius. Voer geen buitenschilderwerken uit bij aankondiging van buien en schilder nooit in volle zon.

Mijd tijdens het schilderen en een paar uur na de werken ondergronden met een temperatuur hoger dan 25 of lager dan 10 graden. Schilderen bij temperaturen boven de 30 graden is vragen om problemen. Ook bij kans op mist of dauw schilder je beter niet, omdat de verf dan mat kan uitslaan.

2. De ondergrond onvoldoende voorbereiden

Vul gaten, spleten en aansluitvoegen op. Lakwerk moet je eventueel eerst schuren, zodat het oppervlak mooi effen is. Zorg voor een droge, schone en stofvrije ondergrond. Hij mag ook niet poederig zijn. Buitenmuren moet je minstens afstoffen met een borstel en liefst ook ontmossen. Hout en metaal moet je grondig ontvetten, maar gebruik hiervoor nooit white spirit.

Verwijder loszittende verfdeeltjes. Sterk loslatende verflagen neem je weg met een afbijtmiddel. Gevels in slechte staat kan je beter eerst laten zandstralen.

Schilder niet op een vochtige ondergrond. Los eerst de oorzaak van het vochtprobleem op en wacht tot de ondergrond droog is. Muren in steen hebben soms last van doorslaand regenwater. Met een hydrofobering, een kleurloze vochtwerende laag op siliconebasis, maak je die muren slagregendicht en vermijd je dat ze muren nat worden bij regen.

Volledig scherm Zien je houten schutting of tuinschermen er niet meer als nieuw uit? Beits zorgt niet alleen voor een frisse uitstraling, maar beschermt het hout ook tegen alle weersinvloeden. © Getty Images

3. De verkeerde verf gebruiken

Op hout, metaal en pvc gebruik je lak. Voor baksteen, pleister, gipskarton en cellenbeton neem je muurverf. Zowel binnen de lak- als de muurverven zijn er voor de meeste klussen watergedragen producten, zonder milieubelastende solventen.

Let wel: watergedragen lakken zijn niet geschikt voor ijzer of staal buiten. Gebruik daarvoor een verf op oliebasis. Lakken op waterbasis (acrylaatlakken) zijn soepel en ademend en daarom ideaal voor hout.

Heb je geen idee welke verf je best gebruikt voor jouw klus? Uit deze soorten kan je kiezen.

4. Geen grondlaag aanbrengen

Behandel elke ondergrond eerst met de juiste primer. De algemene basisregel: breng altijd één laag primer aan en vervolgens twee afwerklagen. Sommige verven wijken af van deze regel, maar dat staat dan duidelijk uitgelegd op de verfpot.

5. Een goedkope borstel of rol gebruiken

Een goede borstel of verfroller neemt veel verf op en zorgt ervoor dat je de verf rijkelijk kan aanbrengen zonder ‘aflopers’. Gebruik voor buitenmuren een speciale roller met extra lange vezeltjes van 18 mm. Gebruik voor lak een lakroller. Voor watergedragen lakken zijn er aangepaste borstels en rollen voor een zo glad mogelijk resultaat.

