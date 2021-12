Buiten samenkomen met vrienden? Dit zijn de opties om je terras te verwarmen

LiviosWil je in de kerstvakantie afspreken met vrienden? Dan heb je al snel de neiging om gezellig binnen te zitten. Toch is buiten samenkomen een beter idee, want de kans op een coronabesmetting is binnen groter dan buiten. Gelukkig is het met een verwarmingselement ook in de winter aangenaam vertoeven op je terras. Maar welk systeem kies je het best: hout, gas of elektrisch? Bouwsite Livios pluist het voor je uit.

1. Hout

Een lange, gezellige avond op het terras zonder het koud te krijgen? Dan is een buitenkacheltje of een vuurkorf je ideale bondgenoot. De brandende houtblokken zorgen voor een romantische toets, zelfs al kan de rook soms storend zijn. Bovendien is het de goedkoopste manier om je terras te verwarmen. Je kan kiezen uit drie soorten terrasverwarming op hout:

• Buitenkachel: de keuze voor een buitenkachel wordt over het algemeen bepaald door de oppervlakte die je wil verwarmen.

• Schoorsteenkachel: op een open terras is een schoorsteenkachel de beste oplossing wanneer je niet gehinderd wil worden door de rook.

• Vuurkorf: een van de voordelen van een vuurkorf is dat je die soms ook als barbecue kan gebruiken. Met een rooster boven het vuur kan je je vlees grillen, maar je kan het vlees ook in aluminiumpapier wikkelen en rechtstreeks in de kolen legen. Is je terras overdekt of afgeschermd met een windscherm? Wees dan extra voorzichtig, want die kunnen vuur vatten als de korf te dicht staat.

Volledig scherm Een van de voordelen van een vuurkorf is dat je die soms ook als barbecue kan gebruiken. © Renson

2. Gas

De systemen voor buitenverwarming op gas bieden verschillende voordelen, ondanks het ‘gevaarlijke’ karakter van deze brandstof: ze geven snel warmte af en je kan ze overal neerzetten aangezien ze geen stroom nodig hebben. Je moet echter wel gasflessen in huis halen en het lichte gesis van deze systemen kan storend overkomen als je een scherp gehoor hebt. Dit zijn de opties op gas:

• Flameheater: dit is een lange zuil in glas met daarachter echte vlammen. Dit type terrasverwarming is eerder geschikt naast een hoge tafel dan aan een lange tafel. De warmte is namelijk slechts voelbaar binnen een beperkte straal. Een flameheater mag dan wel esthetisch zijn, het prijskaartje ligt een pak hoger dan bij andere modellen op gas.

• Patioheater (ook wel paddenstoel of parasol): dit systeem geeft bovenaan warmte af die voelbaar is in een relatief grote straal. Je ziet ze vaak op terrassen van cafés en bars. In het onderste gedeelte zit de gasfles verborgen en dankzij een stel wieltjes is deze terrasverwarmer gemakkelijk verplaatsbaar. Je gebruikt hem wel best op goed verluchte plaatsen.

• Katalytische gaskachel: deze radiator van zo’n meter hoog verspreidt de warmte horizontaal in slechts één richting. Het is dus een goede oplossing wanneer je neerzit, maar niet als je rechtstaat (in dat geval worden enkel je benen opgewarmd).

• Gaskachel: voor gezelligheid op je terras kan je kiezen voor een gaskachel met afvoer van de verbrandingsgassen. Die bestaat zowel in mobiele als vaste uitvoering. Ook op het vlak van design heb je heel wat mogelijkheden: een stevig model in plaatstaal, een klassieke stenen haard, een strak model met keien…

Volledig scherm In vergelijking met terrasverwarmers op gas, hebben elektrische terrasverwarmers de wind in de zeilen. © Brustor

3. Elektrisch

In vergelijking met terrasverwarmers op gas, hebben elektrische terrasverwarmers de wind in de zeilen. Gas is namelijk niet alleen gevaarlijk, de meeste toestellen op gas zijn ook redelijk groot. Elektrische buitenverwarming kan daar heel wat troeven tegenover plaatsen: een stille werking, een constante en aangename warmte, een betaalbaar prijskaartje en bepaalde modellen kan je ophangen aan de muur of aan het plafond. Ze nemen dus niet veel plaats in. Er bestaan twee populaire systemen:

• Met infraroodstraling: bij deze systemen zie je geen vlammen. Het romantische karakter mag dan verloren gaan, je geniet wel in alle veiligheid van aangename warmte. Bovendien hebben deze toestellen geen zuurstof nodig en stoten ze geen verbrandingsgassen uit.

• Met halogeenlicht: dit type verwarming is een van de beste keuzes voor buitengebruik, zeker op een open terras. Als het waait, blijft de warmteafgifte namelijk constant. Bovendien is je terras dankzij de halogeenlamp meteen ook aangenaam verlicht.

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.