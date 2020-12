Brussels herenhuis combineert grandeur van vroeger en nu met als hoogtepunt een binnenzwembad van 15,5 meter

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een herenhuis in Brussel.

“De woning was al volledig ontmanteld toen we gevraagd werden om het pand te renoveren en uit te breiden. De klant was niet tevreden met het ontwerp van de vorige architect en daarom waren we genoodzaakt om nog veel ruwbouwwerken uit te voeren. Met uitzondering van de funderingen en de zwembadkuip moesten we de volledige achterbouw opnieuw slopen”, vertellen Mathieu Luyens en Julie van De Keere van JUMA Architects.

Om de oude glorie - die bijna volledig verloren was gegaan - te herstellen, kwamen er op verschillende plaatsen nieuwe ornamenten. Die klassieke elementen staan in schril contrast met de strakke vormgeving van de architectuur van de achtergevel. Die zit zo in elkaar dat het licht maximaal kan binnenvallen, onder andere via minimalistische ramen van 3m80 hoog in de keuken en de living.

“Ook op niveau -1 wilden we daglicht, want daar bevindt zich een complete spa met een 15,5 m lang binnenzwembad, sauna, massageruimte en fitness. We verwerkten in het bovenliggende terras vier grote lichtstraten die het zwembad laten oplichten. Door het terrein mee te verlagen, lijkt het ook alsof je recht de tuin inzwemt.”

De eerste verdieping is ingericht als een master bedroom met bijhorende dressing, badkamer, bureau en extra ruimte voor nog een kamer en/of bureau. Op de tweede verdieping bevinden zich vier bijkomende slaap- en badkamers. Deze zijn bereikbaar via een majestueuze trap, die gebaseerd is op het ontwerp van die beneden. Zo lijkt het alsof hij de woning al altijd sierde.

