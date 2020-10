Britse toparchitect tekent Leuvense woontoren Bjorn Cocquyt

05 oktober 2020

09u32 0 Woon. De Britse toparchitect David Chipperfield, die onder andere instond voor het Neues Museum in Berlijn, heeft de plannen klaar voor een De Britse toparchitect David Chipperfield, die onder andere instond voor het Neues Museum in Berlijn, heeft de plannen klaar voor een gloednieuwe woontoren in Leuven. Voor zijn ontwerp liet hij zich inspireren door de nabijgelegen middeleeuwse stadsomwalling. De gevel krijgt dezelfde warme grijze kleur en ook in de contouren van het gebouw herken je knipoogjes naar het verleden.

Voor David Chipperfield Architects is Hertog I nog maar het derde project in ons land. Eerder tekende het bureau twee van de zes woontorens (toren 3 & 4) aan Kattendijkdok-Westkaai op het Eilandje in Antwerpen en een privéwoning in Deurle bij Gent.

“We zijn bijzonder fier dat we zo’n internationale topper als David Chipperfield voor dit project warm hebben kunnen maken. Hij staat er om bekend zijn projecten zo te ontwerpen dat ze een meerwaarde hebben voor de omliggende buurt en dat is precies wat we op de Hertogensite willen creëren”, vertelt Erik Van Hoof van ontwikkelaar Resiterra.

(lees verder onder de foto’s)

Het nieuwe gebouw op het oude ziekenhuisterrein tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat telt 14 verdiepingen en omvat 24 appartementen en één penthouse op de volledige bovenverdieping. Aansluitend komen er nog eens 9 stadswoningen en een gebouw met 6 appartementen. Medio 2023 moet het project klaar zijn.