Brits plattelandsgevoel in Brabantse hoeve Bjorn Cocquyt

27 juni 2020

10u14 3 Woon. Met wat verbeelding doet de buurt waar de familie Gersdorff woont aan de Cotswolds denken. Tel daarbij de cottagetrekjes van hun oude hoeve en je waant je hier helemaal op het Engelse platteland. De prachtige tuin met zwembad maakt het vakantieplaatje compleet en binnen zorgen maatkasten voor het nodige comfort.

“We hoefden enkel te schilderen en konden hier intrekken. Dat was ideaal om het huis te leren te kennen. Na een jaar kwamen steeds de drie zelfde minpuntjes terug. In de inkomhal verzamelden zich een hoop schoenen, jassen en sportmateriaal, er was geen plek waar de kinderen hun schoolwerk konden maken terwijl mama een oogje in het zeil houdt en zelf was ze niet zo blij met de dressing aan de andere kant van de gang, weg van de slaap- en badkamer. Om voor die zaken een oplossing te vinden, klopten we aan bij Camber dat maatwerk van A tot Z levert.”

Sindsdien blijft er minder rondslingeren en hoeven we zoveel niet op te ruimen. Zo blijft er meer tijd over om te relaxen in het huis en in de tuin. “De tuin is de verdienste van de vorige bewoners. Ze dachten heel goed na over wat er waar moest komen, want als er één iets is uitgebloeid volgt op dezelfde plek al de bloei van een andere boom, plant of struik. En in tegenstelling tot wat je zou vermoeden, valt het onderhoud goed mee.”

