Breng virtueel bezoek aan 35 geslaagde renovaties Bjorn Cocquyt

16 april 2020

10u48 0 Woon. De organisatoren van de Renovatiedag plooien niet voor corona. Ze vervangen de bezoekdag, die jaarlijks duizenden mensen op de been brengt, door een virtuele editie. Vanaf nu tot en met 26 april kun je via video’s, foto’s en podcasts inspiratie opdoen in 35 geslaagde verbouwingen.

“Meer dan ooit beseffen mensen dat een gezellige thuishaven een elementaire basisbehoefte is en dat zal na de lockdown niet anders zijn. Er is dus geen reden om nu plots te gaan stoppen met dromen over je ideale woning. Om verbouwers de nodige inspiratie te bieden, wilden we de Renovatiedag absoluut op een of andere manier laten doorgaan”, klinkt het.

Met de virtuele bezoeken zijn de organisatoren alleszins in hun opzet geslaagd. Je kunt alle huizen hier gratis bekijken.