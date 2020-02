Breken gevels zonder mortel of lijm binnenkort door? Bjorn Cocquyt

13 februari 2020

18u41 1 Woon. Circulair wonen - waarbij ook materialen maximaal hergebruikt en gerecycleerd worden - is de toekomst. Heel wat bouwfabrikanten dragen hun steentje bij en dat kan er wel eens toe leiden dat onze gevels er daardoor anders gaan uitzien.

Bij Wienerberger, ‘s werelds grootste baksteenfabrikant en nummer één in Europa voor kleidakpannen, onderzoeken ze al langer de mogelijkheden van circulair bouwen. Ze hebben zelfs al twee systemen in hun gamma die in het buitenland reeds ingeburgerd zijn en binnenkort misschien ook bij ons doorbreken.

Het gaat telkens om ‘droge gevels’ die zonder lijm of mortel opgetrokken worden, waardoor de materialen in een later stadium perfect hergebruikt kunnen worden in een ander gebouw.

(lees verder onder de foto’s)

Bij ClickBrick worden de stenen simpelweg gestapeld en met een rubberhamer vastgezet. De stenen hebben een sleuf waarin een clip komt die voor een solide verbinding zorgt. Argeton is de naam voor het systeem waarbij keramische tegelpannen - die op maat worden vervaardigd - aan metalen profielen op een binnenmuur worden bevestigd.

(lees verder onder de foto’s)

Beide systemen zijn niet alleen erg duurzaam, maar bieden extra architecturale mogelijkheden. Ze geven een gevel alleszins een compleet andere look.