Brave Ground verkozen tot Kleur van het Jaar Bjorn Cocquyt

08 september 2020

13u24 0 Woon. Wereldwijd trendsetter AkzoNobel, het moederbedrijf van verfmerk Levis, heeft Brave Ground uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2021. Het is een neutrale en naturelle tint met een wat grijze ondertoon die de komende maanden ongetwijfeld onze woonkamers en andere ruimtes in huis zal veroveren. “Brave Ground symboliseert de moed die we hebben om verandering te omarmen”, klinkt het.

De kleurspecialisten van het Global Aesthetic Center van AkzoNobel – moederbedrijf van verfmerk Levis – en een team onafhankelijke designexperts, hielden afgelopen maanden opnieuw de vinger aan de pols van de internationale maatschappelijke, fashion en politieke tendensen. Daaruit puurden ze een “hoopvolle drang naar moed, oprechtheid en waardering van het oude en de wereld waarin we leven. Het zijn elementen die vervat zitten in de kleur Brave Ground en die wordt dan ook uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2021.”

“Brave Ground symboliseert de moed die we hebben om verandering te omarmen. In een wereld waar alles bijna dagelijks op z’n kop wordt gezet, zijn we op zoek naar aarding en connectie. We willen stabiliteit en keren ons daarvoor steeds meer naar de eenvoudige geneugten rondom ons: de schoonheid van de natuur, de rust van de aarde, de veilige haven van onze thuis. Brave Ground verankert ons met onszelf en geeft ons de vaste voet die we nodig hebben om de ‘wind of change’ te volgen.”

Brave Ground is geen schreeuwerige kleur, maar een solide basis die zowel sterk staat in z’n eentje als een harmonieus geheel kan vormen met andere tinten. Daarom is met de nieuwe Ambiance Trend Collection 2021 een palet van kleuren samengesteld die Brave Ground kracht bijzetten of een ondersteunende rol laten spelen. Het is een combinatie van klassieke en eigentijdse nuances met verschillende tinten geel, oker en andere uitgebalanceerde neutrale kleuren.” De verf is voor 29 euro per liter te koop in alle winkels met het Levis-gamma en een mengmachine.