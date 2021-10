Tijdloos en rustgevend: zo integreer je natuurlijke materialen in je interieur

LiviosRicht je je woning graag in volgens de laatste trends of hou je het liever bij enkele accessoires? Een ding is zeker: met natuurlijke materialen zit je altijd goed. Rotan, sisal, bamboe… de mogelijkheden zijn eindeloos als je je interieur wil onderdompelen in een gezellige, warme sfeer. Bouwsite Livios helpt je op weg.

Natuurlijke materialen zijn in opmars. En dat is niet verwonderlijk. Ook voor ons interieur kiezen we steeds vaker voor producten die duurzaam en milieuvriendelijk zijn en langer meegaan. Door de coronacrisis hebben we ook veel meer tijd thuis doorgebracht en kregen heel wat interieurs een make-over waarbij gezelligheid hoog op het verlanglijstje stond. En hoe krijg je dat beter voor elkaar dan met natuurlijke, warme materialen?

Een cocon van rust

Tijdloos en rustgevend: die uitstraling krijgt je interieur als je het aankleedt met natuurlijke materialen zoals wol, sisal, leder of linnen. Niet alleen voor de decoratie, maar ook voor je meubels. Denk maar aan een robuust gebreide poef of een vloerkleed van jute. Doordat deze materialen door hun natureltinten goed bij elkaar passen, kan je ze ook eindeloos combineren. Ga voor enkele vaste stuks, bijvoorbeeld een houten kast, rotan bijzettafeltje of lederen zetel, die je dan doorheen het jaar opleukt met telkens andere decoratiestukken zoals plaids, vazen of kussenhoezen.

Thuis in elke stijl

Is jouw stijl uitgesproken Scandinavisch of verkies je het robuuste van een meer industriële look? Het leuke aan natuurlijke materialen is dat ze in elke stijl thuishoren. Niet alleen passen ze perfect bij mekaar, je kan ze ook makkelijk combineren met andere materialen om een bepaalde touch aan je interieur te geven. Zo stralen ze in combinatie met metaal en beton klasse uit, en aangevuld met grote kamerplanten krijg je een meer botanische sfeer in huis. Mix en match dus naar hartenlust tot je het totaalplaatje krijgt dat bij je past. Lees hier alles over een botanische sfeer.

Neutraal of uitgesproken?

Je kan de lichte tinten van natuurlijke materialen gebruiken als basis voor de verdere inrichting van je woning. Denk maar aan een lichte parketvloer, een zetel in beige tinten en bruin geverfde muren. Zorg je liever voor wat meer contrast dan voor een ton-sur-toneffect? Dan kan je net een stapje speelser gaan qua kleur. Met aardetinten bijvoorbeeld, zoals terracottabruin, oker of oranje. Ook met wit en zwart krijg je een mooi contrast.

Het Scandinavisch interieur is het perfecte tegengif voor koude en donkere dagen. Lees hier hoe je de look compleet maakt.

Zelf proberen? Wil je een natuurlijke sfeer in je interieur? Met deze materialen zit je altijd goed:

Hout/Bamboe

Van licht tot donker, van robuust tot strak afgewerkt: hout past in werkelijk elk interieur. Het is duurzaam, geeft je woning een warme uitstraling en past perfect bij andere materialen. Ook bamboe is erg populair. Dit is een verzamelnaam voor verschillende grasvarianten en wordt op heel wat manieren verwerkt. Denk maar aan manden, meubels of lampenkappen. Doordat bamboe supersnel groeit is het een duurzame keuze. Bovendien is het een licht materiaal, waardoor je grotere stukken uit dit materiaal eenvoudig kan verplaatsen.

Tip: Wist je dat je ook bamboeparket kan kiezen als vloerbekleding? Lees hier alles wat je moet weten over parket.

Rotan

Van de stengels van de tropische rotanpalm worden heel wat interieuritems gemaakt. Vooral vlechtwerk zie je vaak terugkomen in manden, bijzettafeltjes en lampen. Ook voor zittingen van stoelen en tuinmeubels is rotan een geliefd materiaal. Het oogt sfeervol en warm en je creëert er makkelijk meerdere looks mee: op je balkon of terras schep je een instant vakantiegevoel met rotan meubels, maar ook in het najaar zorgt rotan decoratie voor een huiselijke uitstraling.

Jute

Is je budget vrij beperkt, maar wil je toch een natuurlijke touch in je interieur brengen? Dan is jute de juiste keuze. Het is een van de goedkoopste plantaardige vezels en is biologisch afbreekbaar. Van tapijten, matten en kussenhoezen tot wanddecoratie: jute heeft absoluut zijn weg gevonden naar onze interieurs. Het is bovendien ook een erg duurzaam materiaal, want het groeit volop en is CO2-neutraal.

