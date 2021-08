Strak en warm: deze oude vakantiewoning kreeg een nieuw leven in geblazen

De oorspronkelijke vakantiewoning werd niet gerenoveerd. Ze heeft charme, en ondanks een rudimentair basiscomfort en een opdeling in kleine ruimtes, was alles voorhanden (zithoek, eetkamer, keuken, slaapkamer en badkamer onder het dak). De eigenaars, een koppel zestigers, van dit huis kwamen hier enkel tijdens het weekend of vakanties. Na een tijdje wilde het koppel hun vakantiehuis groter maken om er ook familie en vrienden te ontvangen. Architect Guy Jamaigne, vennoot van het bureau Crahay & Jamaigne, stelde hen een uitbreiding in hout voor die het volledige project een compleet nieuwe dimensie geeft.

Hout versus natuursteen

Die uitbreiding in hout mag je best letterlijk nemen. De structuur bestaat uit hout, net als de bekleding (cederhout), de ramen (afzelia), de vloeren (eik), tot het meubilair in de bad- en slaapkamer toe. Dat hout hier een hoofdrol kreeg, is niet toevallig. Het is een duurzaam materiaal én het combineert bijzonder goed met de natuursteen van het bestaande gebouw. Twee natuurlijke materialen die zich naadloos laten integreren in deze natuurlijke omgeving.

Glas als overgangsmateriaal

De woning bestaat uit twee volumes die op zichzelf staan maar toch met elkaar verbonden zijn. Een glazen sas, gericht op het zuiden, linkt beide delen aan elkaar en vormt tegelijk de toegang tot de uitbreiding. Elke entiteit is dus apart toegankelijk, maar als de eigenaars dat zouden wensen, kunnen de twee woningen makkelijk aan elkaar geschakeld worden. De glazen sluis is in het verlengde van de bestaande woning gebouwd en staat eveneens haaks op de nieuwe uitbreiding. Naast verbindend element, vervult ze ook een rol als inkomzone, met twee deuren die toegang geven tot respectievelijk een vestiaire en toilet, en een technische ruimte. Deze ruimtes nemen een hap uit het grondplan van de bestaande vakantiewoning, maar staan er niet rechtstreeks mee in verbinding. Op het einde kom je via een schuifdeur binnen in de nieuwe open uitbreiding die dankzij grote ramen vrij uitkijkt op de tuin.

Beschut tegen zon, wind …

Het nieuwe rechthoekige volume is opgedeeld in twee zones: de leefruimte (keuken, eetkamer, zithoek) aan de ene kant, de slaapkamer en badkamer aan de andere. Als je het van buitenaf bekijkt, lijkt de slaapkamer een stuk uit het volume te springen, richting de tuin, en zit de leefruimte wat meer naar achter. Deze insprong creëert over de volledige breedte van de leefruimte een groot overdekt terras, dat zich mooi in het houten volume laat integreren. De oversteek beschermt het langwerpige terras tegen wind, regen en te felle zon, en laat de bewoners zo maximaal van hun buitenomgeving profiteren.

… en nieuwsgierige blikken

Door de grote glaspartijen hebben de bewoners bovendien voortdurend het gevoel buiten te leven, ook al zitten ze binnen. Of ze nu achter de kookpotten staan, aan het eten zijn, rustig een boek lezen of onder de douche staan, overal hebben ze zicht op de groene omgeving. Ook de tuin is een rustiger plek geworden. De inplanting van de nieuwe uitbreiding vormt een buffer ten opzichte van de straat. Je zit er afgeschermd van enig verkeer of nieuwsgierige blikken. Ideaal om het wild dat in deze prachtige streek van het land ruimschoots ronddartelt, te observeren.

Koel in de zomer, warm in de winter

Dit concept van ‘twee-woningen-in-één’ is vrij origineel en biedt voor de eigenaars de ideale balans. In de zomer behoudt het oude huis, gebouwd in natuursteen en nauwelijks geïsoleerd, een welkome koelte. Iets wat de eigenaars naar waarde weten te schatten. Tijdens de koudere en vochtigere maanden is het er binnen echter verre van ideaal. Maar nu brengt het nieuwe volume in hout een oplossing. De grote glaspartijen die uitkijken op de tuin in het oosten, laten al van ’s morgens vroeg de zonnestralen gul binnen waardoor de ruimte snel opgewarmd wordt, zeker als de zon laag aan de horizon staat.

