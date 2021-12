Lucht in huis 'vuiler' dan buiten: met deze tips houd je het binnen gezond

LiviosDe winter is de periode waarin we het meest binnenblijven. Maar wist je dat de lucht in je woning meer vervuild is dan de buitenlucht? Bacteriën, microben, mijten, schimmels en vluchtige organische stoffen (VOS) voelen zich binnen in hun sas. Gezonde lucht in je woning is het hele jaar door belangrijk. Alleen is dat in de winter moeilijker dan in de rest van het jaar. Met deze tips van bouwsite Livios hou je de lucht in je woning ook in het koudste seizoen gezond.

1. Verlucht regelmatig

Met stip op nummer één in de ranking van de meest gemaakte fouten in de winter: je woning onvoldoende verluchten. Om het binnen gezond te houden, is het cruciaal dat de lucht in je woning via de ramen wordt ververst, in de zomer, maar zeker ook in de winter. Je zet ze trouwens beter 10 minuten wagenwijd open, dan langere tijd op kiepstand. Zo gaat er minder warmte verloren. Extra tip: zet je ramen open buiten de spitsuren, want dan is de buitenlucht het meest vervuild.

2. Verwarm niet meer dan nodig

Onze eerste reflex op koude dagen is de thermostaat hoger draaien. Vaak hoger dan 21°C. Dat is niet alleen nefast voor je energiefactuur, maar ook voor je gezondheid, want bacteriën en mijten houden van warmte. Je kan de temperatuur in huis overdag beter op 18 à 19°C instellen en een extra trui aantrekken. ‘s Nachts is een temperatuur van 16°C ideaal in je slaapkamer.

3. Hou de luchtvochtigheid onder controle

Een te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals allergieën of ademhalingsproblemen. Mijten en microben voelen zich namelijk goed in hun sas in vochtige omstandigheden. Je kan de vochtigheidsgraad echter onder controle houden door je woning goed te ventileren en op de juiste manier te isoleren. Je wasgoed laat je ook best niet drogen in een leefruimte. Kan je niet anders, zet dan het raam open. In het andere geval nestelt het water dat uit je natte kledij verdampt zich in de muren. In de winter mag de luchtvochtigheid in je woning niet onder 30% duiken en in de zomer is 55% het maximum.

4. Onderhoud je ventilatiesysteem

Net voor de winter is het aangewezen om je ventilatiesysteem een onderhoudsbeurt te geven. De ventilatie vermijdt dat schadelijke stoffen zich opstapelen in je woning en voert vocht af. Zo zet je schimmels buitenspel. De ventilatieroosters ontstoffen en afwassen en indien nodig de filters van je ventilatiesysteem vervangen, is dus de boodschap.

5. Poetsen, vegen, afstoffen…

Stof verplaatst zich erg makkelijk en draagt zonder twijfel bij aan de vervuiling van de binnenlucht. Minstens één keer per week de strijd aangaan met stof en vuil is dus een must, vooral als je meer dan tien uur per dag tussen vier muren doorbrengt. Zeker in de koudste tijd van het jaar is een goede hygiëne essentieel, want net dan steken ziektes en griepvirussen hun neus weer aan het venster. Hou bij het poetsen zeker rekening met de oppervlakken waar heel veel bacteriën aanwezig zijn, zoals de toiletpot, deurklinken en schermen…

