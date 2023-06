Architecten willen lokale autonomie inperken na “kortzichtig beleid” in Vosselaar: “Zij willen minder appartementen, maar die zijn gewoon broodnodig”

“Om de bouwshift te realiseren en dus geen extra open ruimte in te nemen tegen 2040, moeten we het ruimtelijk rendement in de dorpskernen net verhogen en niet doen wat gemeenten zoals Vosselaar voorstellen”, vertelt Steven Lannoo, directeur van NAV, de netwerkorganisatie voor architecten met bijna 3.000 aangesloten kantoren en meer dan 6.000 architecten.

“Als lokale besturen eenzijdig kiezen voor een bouwstop, dan zullen we er niet in slagen om de actuele én de toekomstige woonbehoeften in te vullen. Zo’n beslissing is onbegrijpelijk als je weet dat in Vlaanderen de woningschaarste enkel toeneemt, ondanks een nood aan 300.000 extra huizen tegen 2035. Bovendien stijgt juist de vraag naar compactere woningen, collectieve woonvormen en appartementen door de gezinsverdunning. En we mogen niet vergeten dat een huis kopen zwaarder dan ooit op het gezinsbudget weegt. In Gent bijvoorbeeld werd recent een referendum over betaalbaar wonen afgedwongen. Dat zegt genoeg.”

Daarom is het voor NAV belangrijk om nu te bouwen wat er in de toekomst nodig is en niet te blijven hangen in referentiekaders uit het verleden. “Vandaag is het Vlaamse beleid te vrijblijvend en zijn architecten en ontwikkelaars overgeleverd aan de willekeur van lokale besturen. Daardoor dreigen kwalitatieve verdichtings- en inbreidingsprojecten te stranden door onwetendheid, protesten, …”

“Wij zijn dan ook van mening dat de autonomie van de gemeenten verminderd moet worden en we pleiten voor een duidelijke hiërarchie: Vlaanderen, provincie, lokaal bestuur. In Vosselaar druist de nieuwe visienota bijvoorbeeld in tegen het beleidsplan van de provincie Antwerpen. Daarin staat juist dat er ingezet moet worden op de versterking van de stedelijke dorpskernen, zoals in Vosselaar. Kwalitatieve kernverdichting is er dus een must, met aandacht voor de omgeving, het straatbeeld, de ruimtelijke draagkracht en met respect voor de creatieve inbreng en ontwerpkracht van architecten.”