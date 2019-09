Bouwsector wil woonbonus vervangen door klimaatbonus Bjorn Cocquyt

23 september 2019

20u28 0 Woon. “Hervorm de woonbonus naar een klimaatbonus om de betaalbaarheid van de woningen groter te maken en om de klimaatdoelstellingen te behalen.” Dat voorstel wordt gezamenlijk gelanceerd door de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie en het Netwerk Architecten Vlaanderen.

De overheid heeft plannen om de woonbonus af te schaffen en die te vervangen door een systeem waarbij kopers meteen van een voordeel kunnen genieten in plaats van gespreid in de tijd. Een van de ideeën is het verlagen van de registratierechten.

“Een verlaging van de registratierechten zal bijna geen positief effect hebben op de betaalbaarheid van wonen. Het budget om een huis te kopen stijgt dan, maar de beschikbare hoeveelheid woningen en bouwgrond in Vlaanderen ligt vast. Wanneer er een meer geld is om hetzelfde aantal woningen te kopen, stijgen de huizenprijzen. Een korting op de registratierechten wordt in dat geval bijna volledig geabsorbeerd door deze prijsstijging”, stellen de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie en het Netwerk Architecten Vlaanderen in een gezamenlijke verklaring.

Het maakt volgens hen niet veel uit of het voordeel onmiddellijk toegekend wordt, in het geval van een verlaging van de registratierechten, of gespreid wordt over de looptijd van de lening, in het geval van de woonbonus. “Zolang het voordeel niet wordt aangewend voor bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering zal het via hogere vastgoedprijzen, ten gunste zijn van de verkopers van vastgoed en niet van de kopers.”

“Wij stellen dan ook voor om de woonbonus te hervormen naar een klimaatbonus. Wie een energiezuinige woning koopt of bouwt of een bestaande woning energiezuinig maakt, kan rekenen op bijkomende ondersteuning. De bestaande korting op registratierechten bij renovatie dient verder versterkt te worden. Vandaag is de korting slechts 1 % vergeleken met het standaardtarief”

Driedubbel effect

De hervorming van de woonbonus naar een klimaatbonus heeft volgens de organisaties een driedubbel effect. “Zo’n klimaatbonus maakt de betaalbaarheid van wonen groter: gezinnen worden ondersteund bij de renovatie en erna genieten zij van een permanent lagere energiefactuur. De bonus is ook essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, want zonder verregaande ondersteuning zal de doelstelling om tegen 2050 het volledige woonpatrimonium energiezuinig te maken niet gehaald kunnen worden. Wij zijn ook van mening dat de klimaatbonus geen prijsverhogend effect op de koopmarkt zal hebben.”