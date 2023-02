Bouwsector pleit voor betaalbaar wonen: “Wie een huis van 300.000 euro wil kopen, moet minstens 4.000 euro netto verdienen”

Een multidisciplinair comité dat aanbevelingen lanceert om het beleid bij te sturen is “cruciaal om in de toekomst betaalbaar wonen voor elk huishouden mogelijk te maken”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen, dat de bouwsector in Vlaanderen vertegenwoordigt. Zij berekenden wie in Vlaanderen nog een woning kan kopen: Een bouwgrond wordt almaar exclusiever.”

“Gemiddeld kost een woonhuis in Vlaanderen bijna 350.000 euro. Voor een appartement komt dat op bijna 270.000 euro. Wie een woning wil kopen van pakweg 300.000 euro, dient minimaal om en bij de 4.000 euro netto te verdienen. Daarnaast dien je te beschikken over 65.000 euro aan eigen middelen en is het slim om nog extra budget te voorzien voor een energetische renovatie. Aan een rente van 3%, heb je dan een hypothecaire leenlast van ongeveer 1.300 euro. Zo respecteer je de aanbeveling om niet meer dan een derde van je inkomen te voorzien voor je leenlast”, rekent Embuild Vlaanderen - de voormalige Confederatie Bouw - ons in een persbericht voor.

Embuild Vlaanderen wijst erop dat in tegenstelling tot in andere Europese landen als Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken en Zweden, waar aanzienlijke dalingen worden genoteerd, in Vlaanderen de aanschafprijzen voor woningen en appartementen nog altijd stegen.

“Volgens de Nationale Bank ligt onder meer de inelasticiteit van onze vastgoedmarkt aan de basis. Het woningaanbod kent zowel fysieke als regelgevende beperkingen en kan onvoldoende inspelen op de vraag. Want er komen steeds meer en kleinere huishoudens. Ook de energietransitie en de recente renovatieverplichting zullen impact hebben. De kostprijs van energieverslindende woningen zal minder snel stijgen, maar nieuwe eigenaars zullen wel een renovatiebudget moeten voorzien.”

Quote Hoe duurder de schaarse bouwgrond, hoe duurder vastgoed in Vlaanderen. Embuild Vlaanderen

Bouwgronden schaars en duur

Maar vooral de prijs van bouwgrond doet ons de das om, stelt Embuild vast op basis van een studie van de Nationale Bank. “Hoe duurder de schaarse bouwgrond, hoe duurder vastgoed in Vlaanderen. Intussen zet het nieuwe Beleidsplan Ruimte in op minder voorziene ruimte voor wonen en op een grootschalige verdichtingsoperatie. Dat maakt bouwgronden nog exclusiever: de locatiewaarde is duurder in en rondom steden dan elders.”

Multidisciplinair comité

“Bovendien stelt Embuild Vlaanderen vast dat Vlaams-Brabant en Antwerpen provinciale ruimtelijke beleidsplannen finaliseren, terwijl het globale Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog niet van kracht is. En het momenteel louter gaat om een strategische visie voor Vlaanderen. Intussen gaan die provinciale beleidsplannen over tot een drastische beperking van de voorziene ruimte voor wonen. Zonder voldoende en valabele alternatieven elders te voorzien voor de vele extra huishoudens in de komende jaren.”

Daarom pleit Embuild Vlaanderen voor een multidisciplinair comité dat alles wat weegt op betaalbaar wonen opvolgt en aanbevelingen kan lanceren om het beleid bij te sturen. “Betaalbaar wonen is een multidisciplinair vraagstuk. Want schaarse ruimte, een verhitte huur- en vastgoedmarkt, gebruiksbeperkingen, complexe vergunningsprocedures, het toenemend aantal vereisten rond o.a. energie, waterhuishouding, luchtkwaliteit enz. wegen op de kostprijs. Daarom is een globale visie nodig”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

