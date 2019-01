Bouwondernemer bedenkt geniale oplossing om goedkoper, sneller en lichter te bouwen Heleen Neels

Houten balken met elkaar verbinden om een ruwbouwstructuur te maken, is vaak niet evident. Dat moet vlotter kunnen, vond Bartel Rutten, een jonge bouwondernemer uit Diepenbeek. Hij bedacht naar aanleiding van de ondernemerswedstrijd Bizidee een console en legt aan bouwsite Livios uit waarom die zo uniek is.

Met Knoopwerk biedt Bartel Rutten een eenvoudig en snel alternatief voor tijdrovende ruwbouwconstructies. “Bij houten vakwerkhoeves was het enorm arbeidsintensief om alle houtverbindingen te realiseren op de bouwwerf. Daar brengt Knoopwerk verandering in.” Bartel ontwikkelde een kubusvormige console uit metaal. “Op de zes kanten van deze console kan je eenvoudig een houten balk bevestigen”, verduidelijkt hij. “Op elke balk is een kopplaat voorzien die je in de console schuift en vastzet met een stalen pen.”

Troeven van hout

Heb je je woning al voor ogen? Dan kan je hiervoor bij Knoopwerk aankloppen. “Eerst maken we een 3D-ontwerp van je woning”, licht Bartel toe. “Op basis daarvan produceren we alle balken op maat en leveren we een kant-en-klaar pakket op de werf. Daarin zitten alle genummerde balken en de consoles. Die worden dan ter plaatse in elkaar gestoken.”

Het idee achter Knoopwerk is gebaseerd op skeletbouw. Door alle balken op consoles te bevestigen, staat het houten skelet van een woning in een mum van tijd recht. Bartel kiest bewust voor hout. “Het materiaal is betaalbaar, laat zich makkelijk bewerken en is ideaal voor grote overspanningen. De balken bestaan bovendien uit samengesteld hout zodat je niet hoeft te vrezen voor barsten of oneffenheden. En doordat hout een licht materiaal is, kan je het Knoopwerk-systeem niet alleen gebruiken bij nieuwbouw en renovatie, maar ook voor bijgebouwen of optoppingen.”

Dubbele besparing

Met de console zet je houten constructies veel sneller recht op de werf. Op een week tijd staat het houten skelet er. “Maar ook financieel kan je met Knoopwerk flink besparen”, legt Bartel uit. “Voor een gemiddelde halfopen bebouwing moet je rekenen op 15.000 euro, inclusief al het materiaal en de voorstudie met 3D-ontwerp en stabiliteitsonderzoek. De fundering zit niet in deze prijs inbegrepen, maar ook hier kan je weer besparen. Door de lichte constructie van Knoopwerk kan je fundering een stuk minder zwaar uitgevoerd worden.”

Focus op partners

Knoopwerk leent zich perfect voor zelfbouwers, maar Bartel richt zich met zijn concept in de eerste plaats naar verdelers en aannemers. “Door de steeds strengere bouweisen staat een jonge generatie van aannemers open voor technieken die hun werk vergemakkelijken. Op dat vlak zitten ze met Knoopwerk gebeiteld. Alle maten liggen ook vast, zo winnen ze tijd omdat er geen opmetingen nodig zijn voor bijvoorbeeld de ramen. Nog een grote troef van skeletbouw is dat alle leidingen tussen de structuur zitten. Super handig om technieken te plaatsen.”

