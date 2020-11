Bouwinnovatie 2021 bedenkt knap alternatief: "Totale beursbeleving, maar dan virtueel"

LiviosBouwinnovatie, de bouw-, renovatie- en interieurbeurs in Limburg, strijkt normaal elk jaar neer in de Grenslandhallen in Hasselt. Maar door de coronacrisis is een fysieke beurs niet mogelijk. Daarom kiest de organisatie voor een heel andere aanpak: Bouwinnovatie wordt in 2021 een digitale beurs voor heel België. Bouwsite Livios zocht uit wat je mag verwachten als bezoeker.

Alternatief aanbieden

“Tijdens onze bestuursvergadering in maart 2020 hadden we meteen door dat corona ons zou kunnen verhinderen om in januari een fysieke beurs te organiseren”, vertelt Jean-Pierre Schroeders, voorzitter van Bouwinnovatie. “We wilden onze standhouders en bezoekers toch graag een alternatief bieden en van daaruit is het idee van een virtuele beurs gegroeid. De Limburgse beurs voor interieur, renovatie en bouw gaat in 2021 dus digitaal en wordt daarmee de enige digitale bouwbeurs in België.

Belgische beurs

Bouwinnovatie vindt in 2021 plaats van 15 januari t.e.m. 31 maart en van 1 oktober t.e.m. 15 november, maar voor een bezoek hoef je je dus niet te verplaatsen. “Je surft gewoon naar de website van Bouwinnovatie en klikt er op ‘Virtuele beurs bezoeken’. Daar vind je tien hallen, voor elke provincie één, en kan je klikken op de hal die jou interesseert”, licht Jean-Pierre toe. Meteen een grote verandering voor de beurs die tot nu toe enkel in Limburg werd georganiseerd. In 2021 kunnen bezoekers uit heel België via Bouwinnovatie in contact komen met lokale handelaars.

Digitaal rondkuieren

Net zoals op een fysieke beurs vind je in een hal verschillende standhouders en kan je aan de receptie meer informatie vragen. Je kan digitaal rondkuieren door de virtuele hallen, chatten met de lokale handelaars, naar hun filmpjes en foto’s kijken of contact opnemen voor een toonzaalbezoek. Daarnaast kan je als consument ook meteen online offertes opvragen en videoconferenties of webinars volgen. Bovendien zullen er ook wedstrijden worden georganiseerd waaraan je gewoon vanuit je eigen veilige bubbel kan deelnemen.

Volledig jaar online

Een extra voordeel van het digitale aspect is dat Bouwinnovatie het hele jaar door online blijft. De echte beurs wordt dan wel tijdens de vaste momenten georganiseerd, maar de rest van het jaar blijft de website toegankelijk. Zo kan je waar en wanneer je maar wil de beurs bezoeken, blijven de lokale handelaars altijd binnen handbereik en kan je met een gerust hart (ver)bouwen. Benieuwd hoe zo’n virtueel bezoek eruit zal zien? In deze video’s kan je een demo van de beurs bekijken.

Handelaars

Voor Limburg heeft Bouwinnovatie al een mooie mix aan standhouders voor een breed gamma bouw- en verbouwwerken. “We hebben uit alle sectoren leveranciers en handelaars, van verwarming, poorten en zonnepanelen tot isolatie, gevelreiniging en ventilatie”, zegt Jean-Pierre. “Met Isola, Hotec, Alrasol, Camba ramen, Frema Total Projects, Ventilation Company en nog vele anderen vinden de Limburgse bezoekers zeker een leverancier of handelaar die hen kan helpen met hun bouw- of verbouwproject.” Voor de andere hallen worden de bevestigde standhouders later nog bekendgemaakt.

