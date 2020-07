Bouwgrond op het oog? Dit moet je eerst checken Redactie

03 juli 2020

11u00

Ben je op zoek naar een stukje bouwgrond? Weet dan dat je rekening moet houden met enkele belangrijke factoren. Dat lapje bouwgrond mag er dan wel ideaal uitzien, toch stort je je best niet halsoverkop in je bouwavontuur. Controleer eerst zorgvuldig of er geen addertjes onder het gras zitten. Bouwsite Livios legt uit waar je op moet letten.

Is het wel bouwgrond?

Dat een perceel in woongebied ligt, wil niet per se zeggen dat het om bouwgrond gaat. Een grond kan namelijk verschillende bestemmingen hebben. Om te weten of de grond die je op het oog hebt daadwerkelijk bouwgrond betreft, wend je je best tot Ruimte Vlaanderen voor een stedenbouwkundig attest. Om te achterhalen of het al dan niet om bouwgrond gaat, kan je ook contact opnemen met de bevoegde dienst van je gemeente. Let wel: mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Tip: voor je op zoek gaat naar bouwgrond, informeer je best eerst naar de richtprijzen in de regio waar je wil bouwen.

Wat mag ik bouwen?

Iedere bouwgrond is onderworpen aan stedenbouwkundige voorschriften. Dit wil zeggen dat je niet zomaar mag bouwen wat je wil. Het is dus perfect mogelijk dat je woning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het aantal verdiepingen bijvoorbeeld, of het type bebouwing: open, halfopen of gesloten. Maar ook het gebruik van bepaalde materialen kan worden opgelegd, net zoals een bepaalde helling van het dak, een minimum en maximum bouwoppervlakte en nog veel meer… Denk best op voorhand na wat voor huis je wil en bekijk de bouwvoorschriften nauwkeurig. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

In welke staat verkeert de bouwgrond?

Staat de bouwgrond vol met bomen die gerooid moeten worden? Of ligt er een hoop puin dat opgeruimd moet worden? Houd daar dan rekening mee bij het beheren van je budget. Bovendien moet je bouwgrond ook voldoende draagkrachtig zijn en op een ideale hoogte liggen ten opzichte van het straatniveau. Graaf- of ophogingswerken kosten een hoop geld.

Louter en alleen het bezichtigen van je bouwgrond is niet voldoende om de kwaliteit ervan aan te tonen. Het bodemattest is dan ook een cruciaal document. Maar het sluit niet voor 100 % uit dat er geen verontreiniging plaats vond. Wil je toch zekerheid? Dan kan je een sondering van de grond laten doet. Afhankelijk van het aantal boringen en de toegankelijkheid van de grond kost je dat tussen de 500 en 1.000 euro.

Hangen er verplichtingen aan vast?

Het is mogelijk dat er bepaalde verplichtingen vast hangen aan de bouwgrond. Zoals een erfdienstbaarheid of de verplichting om binnen een vastgelegde termijn te bouwen. Als je budget het toelaat, vormt dit meestal geen probleem. Koop je bouwgrond van een promotor of sleutel-op-de-deurbedrijf? Dan bestaat de kans dat je verplicht moet samenwerken met een bepaalde aannemer of bouwfirma.

Zijn de ligging en oriëntatie optimaal?

Hoever ligt de bouwgrond – en dus je toekomstige woning – van je werk, scholen en openbare diensten? Ben je snel op de autosnelweg of heb je toegang tot het openbaar vervoer? De ligging van je bouwgrond is belangrijk. Wees niet te snel tevreden. Eens de ‘ik-heb-de-ideale-bouwgrond-gevonden’-euforie is weggeëbd, klinkt een rit van meer dan een uur een pak minder aantrekkelijk.

Ook de oriëntatie van je bouwgrond speelt een belangrijke rol. Dit om een optimale hoeveelheid aan daglicht binnen te krijgen, maar ook voor het installeren van hernieuwbare technieken zoals een zonneboiler of zonnepanelen.

Hoe zit het budgettair?

Dat een bouwgrond voor een bepaald bedrag te koop staat, wil dat niet zeggen dat dat het bedrag zal zijn dat je eraan spendeert. Staar je dus niet blind op die verkoopprijs, want er komen nog notariskosten bovenop, zoals registratierechten, ereloon en aktekosten. De verkavelings- en metingskosten vallen normaal gezien ten laste van de verkoper. Toch kan in het compromis een clausule worden opgenomen waarin staat dat de koper hiervoor opdraait. Allemaal extra bedragen waar je zeker rekening mee moet houden met je (eventuele) lening in het achterhoofd. Lees hier hoeveel een bouwgrond kost.

