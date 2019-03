Bouwen met of zonder kelder: zo hak je de knoop door Redactie

21 maart 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Vroeger leek bouwen met een kelder evident. Maar vandaag stappen heel wat bouwers af van dat idee. Een kelder kost namelijk aardig wat geld. Andere bouwers zweren dan weer bij een kelder om extra ruimte te creëren. Maar hoe maak je nu de juiste keuze voor jouw woning? Vroeger leek bouwen met een kelder evident. Maar vandaag stappen heel wat bouwers af van dat idee. Een kelder kost namelijk aardig wat geld. Andere bouwers zweren dan weer bij een kelder om extra ruimte te creëren. Maar hoe maak je nu de juiste keuze voor jouw woning? Bouwsite Livios zet voor jou de voor- en nadelen van bouwen met een kelder, kruipkelder op op volle grond op een rijtje.

Kelder

Een kelder is een efficiënte manier om de bruikbare ruimte van je woning te vergroten. Zeker met de kleinere en duurdere bouwgronden van tegenwoordig. Een kelder kan dienst doen als bergruimte, garage, speelruimte of fitnessruimte.

Tip: Wist je dat er meerdere types van kelders bestaan? Ontdek hier welk type kelder voor jouw woning geschikt is.

Voordelen

• Relatief goedkope extra ruimte

• Makkelijk te realiseren

• Vormt een isolerende buffer tussen woning en bodem

• Kleiner bouwperceel en dakoppervlak nodig voor evenveel woonvolume

• Belangrijke meerwaarde bij verkoop

• Nutsvoorzieningen zijn vlot weg te werken en blijven toegankelijk

• Vorstvrije ruimte, de temperatuur varieert weinig en is makkelijk op gewenst niveau te houden

• Eventuele berging voor stookolietank

• Kan dienst doen als garage

Nadelen

• Kelder is duurder (dan kruipkelder)

• Nauwelijks natuurlijk licht

• Opletten voor vochtproblemen in gebieden met hoog grondwaterpeil

• Goede verluchting vraagt bijzondere aandacht

• Meerkost voor het waterdicht maken

Tip: Zo maak je een kelder waterdicht

Kruipkelder

Een andere optie is een kruipkelder. Dit is geen volwaardige extra verdieping, zoals een kelder, maar heeft toch ook een aantal niet te onderschatten voordelen.

Voordelen

• Nutsvoorzieningen zijn vlot weg te werken en blijven toegankelijk

• Goedkoper dan bouwen met kelder

Nadelen

• Weinig comfortabel om in te werken

• Toegang voorzien via luik in het gelijkvloers of via de buitenkant van je woning

• Risico op vochtproblemen

Tip: Hoeveel kost een kelder? Bekijk hier de richtprijzen.

Bouwen op volle grond

Ten slotte kan je beslissen om kelder en kruipkelder achterwege te laten en op volle grond te bouwen.

Voordelen

• Goedkoopste oplossing

• Geen risico op vochtoverlast

Nadelen

• Veel voorbereidend werk bij het lokaliseren van afvoerleidingen

• Nutsleidingen moeten op voorhand geplaatst worden en zijn achteraf niet meer bereikbaar

