Bouwen is keuzes maken. Zo pak je het aan!

22 maart 2019

Bron: Verstandig Bouwen en Renoveren 0 WOON. Ga je binnenkort bouwen? Dan moet je een heleboel moeilijke knopen doorhakken. Veel keuzes die je maakt, zijn bepalend voor de rest van je bouwproject. Om de juiste beslissingen te nemen, heb je nood aan heel wat informatie en inspiratie. Geen paniek! Ga je binnenkort bouwen? Dan moet je een heleboel moeilijke knopen doorhakken. Veel keuzes die je maakt, zijn bepalend voor de rest van je bouwproject. Om de juiste beslissingen te nemen, heb je nood aan heel wat informatie en inspiratie. Geen paniek! Verstandig Bouwen gidst je doorheen het hele bouwproces.

We bouwen in Vlaanderen steeds energiezuiniger. Tegen 2021 moet dan ook elke nieuwbouwwoning bijna-energieneutraal zijn. Hoe bouw je duurzaam? Heb je al een bepaalde bouwtechniek in gedachten zoals houtskelet- of betonbouw? Wil je verwarmen met een warmtepomp of kies je voor een condenserende ketel? Het gratis boek ‘Verstandig Bouwen en Renoveren’ helpt je bij deze keuzes

Onmisbaar voor iedere bouwer

Het bouwboek van Verstandig Bouwen is onmisbaar voor iedere (toekomstige) bouwer. Het boek telt meer dan 300 pagina’s met belangrijke bouwinformatie over de huidige regelgeving en premies en biedt een antwoord op vaak gestelde vragen. Je vindt er ook meer uitleg over bouwtechnieken en -materialen. Inclusief handige weetjes!

Van a tot z

‘Verstandig Bouwen en Renoveren’ helpt je om jouw bouwdroom waar te maken. Je vindt er alle fases van het bouwproces in terug. In meer dan twintig hoofdstukken gidst het boek je doorheen jouw project. Van ontwerp tot ruwbouw over isolatie. Maar ook het afwerken van je interieur en het aanleggen van je tuin komen uitvoerig aan bod.

Plaats je bestelling

Hoe kan je het boek aanvragen? Ga naar de bestelpagina en toon met een geldig bewijsdocument (niet ouder dan een jaar) aan dat je bouwplannen hebt. Kan je een bouwaanvraag- of vergunning, een plan of voorontwerp op naam, een koopcontract van een grond of een woonkredietaanvraag voorleggen? Perfect! Nu hoef je enkel nog een korte enquête in te vullen en het onmisbare bouwboek is van jou!

Ontvang het gratis bouwboek

Het boek is gratis voor iedere (ver)bouwer. Heb je je bestelling geplaatst? Dan kan je het gratis ophalen bij een van de afhaalpunten. Wil je het liever per post ontvangen? Ook dat is mogelijk. Nu tijdelijk zonder verzendingskosten! Bestel hier je boek en geniet van deze actie.