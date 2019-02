Gesponsorde inhoud Bouwen? Een warmtepomp is de perfecte match! Aangeboden door Remeha

04 maart 2019

08u30 0 WOON. Bijna-energieneutraal bouwen (BEN): dat is de norm voor nieuwbouwwoningen in 2021. Een laag E-peil en het gebruik van hernieuwbare energie is niet alleen goed voor het milieu, dankzij doorgedreven isolatie en de beperkte warmtevraag bespaar je ook op je energiefactuur. Wist je dat je met een warmtepomp makkelijk een E-peil van 30 haalt? Zo voldoet je woning al aan de normen van de toekomst.

Een lucht-waterwarmtepomp is de ideale verwarmingsmethode als je bouwt. Nieuwbouwwoningen zijn niet alleen goed geïsoleerd, maar ook luchtdicht. Hierdoor is je warmtevraag beperkt. Met vloerverwarming en een warmtepomp kan je perfect aan deze vraag voldoen én je verwarmt met een hernieuwbare energiebron: een lucht-water-warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft deze af aan het water dat door je vloerverwarming stroomt.

Milieu- en budgetvriendelijk

Combineer je een warmtepomp met PV-panelen? Dan verwarm je niet alleen milieuvriendelijk, maar ook CO2-neutraal, want je wekt zelf groene elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron. Met de energie die je PV-panelen opwekken, kan je de warmtepomp aandrijven en heeft die minder stroom nodig van het elektriciteitsnet.

Ontdek het gamma lucht-waterwarmtepompen

Remeha biedt twee lucht-waterwarmtepompen aan: de Eria Tower en Neptuna. De Remeha Eria Tower is een compacte en zuinige oplossing voor je verwarming en productie van sanitair warm water. Heb je een ander volume warm water nodig of wil je meerdere CV-kringen aansturen? Dan is de Neptuna ideaal voor jouw gezin: je kiest zelf een boiler naar keuze. Beide warmtepompen garanderen een hoog rendement.

… of hybridesysteem

Wil je nog niet volledig overschakelen op een warmtepomp? Dan is een hybridesysteem de perfecte oplossing: je combineert je gascondensatieketel met een elektrische warmtepomp. Je ketel vangt je vraag naar warmte en sanitair warm water op als je warmtepomp hier niet volledig in slaagt.

Meer weten?

Welke verwarming past het best bij jou? Check het via de Warmtewijzer en ontdek hoe Remeha jou warm kan maken. Op zoek naar meer info? Contacteer een installateur in je buurt of surf naar www.remeha.be.