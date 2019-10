Bouw Belgisch Paviljoen voor wereldexpo 2020 gestart Bjorn Cocquyt

24 oktober 2019

20u28

Bron: Belga/Architectura 0 Woon. Een jaar voor de opening van de wereldexpo in Dubai – op 20 oktober 2020 – zijn de funderingswerken aan het Belgische paviljoen begonnen. Ze vormen de basis voor de Green Ark, een duurzaam project van het Brusselse Assar Architects en de Parijse ontwerper Vincent Callebaut dat wordt gebouwd door Besix.

De Green Ark is een demonteerbare houten boog die steunt op twee pilaren en een bekleding krijgt van wel 10.000 lokale planten. Die slaan CO2 op en kunnen de binnentemperatuur 3 tot 5 graden doen dalen. Het paviljoen zal ook meer energie produceren dan het verbruikt en bestaat uit alleen maar gerecycleerde materialen.

Het gebouw ligt op een strategisch sterke plaats in een bocht, vlak naast een bushalte en niet ver van het hoofdstation van de metro. Het telt vier verdiepingen die al van ver zichtbaar zijn. De bezoekers - naar schatting 15.000 per dag - zullen er uitgenodigd worden om rond te wandelen in het virtuele België van 2050, waarin alle mobiliteitsproblemen zowaar verleden tijd zijn.

