Blind Gekocht: Vlaanderen maakt kennis met aankoopmakelaar.

“Wij laten ons niet verblinden door mooie praatjes” Björn Cocquyt

26 maart 2019

20u03 0 Woon. Dina Tersago draait vandaag de sleutel in het eerste huis van Blind Gekocht. De kandidaten leggen in het tv-programma op VIER hun lot – en al hun spaarcenten – in de handen van een interieurarchitect en een aankoopmakelaar. Het beroep van aankoopmakelaar is vrij nieuw in ons land, maar in Nederland en de Verenigde Staten is de job al lang ingeburgerd.

In België kiest ongeveer de helft van alle mensen die hun huis verkopen voor een vastgoedmakelaar. De rest probeert zijn huis op eigen houtje of met een notaris van de hand te doen. Om een huis te kopen, wordt echter bijna nooit de hulp van een expert ingeroepen. “Meestal wordt de handige harry van de familie onder de arm genomen en af en toe een architect, terwijl in Nederland en de Verenigde Staten bijna iedereen een aankoopmakelaar inschakelt. Die zorgt ervoor dat de aankoop van een droomwoning geen nachtmerrie wordt”, vertelt Hendrik Tanghe. Hij richtte samen met Eline Geers Vinta op, dat was in 2016 het eerste bureau van aankoopmakelaars in ons land dat exclusief voor kopers werkt.

“Als mensen een mooi huis zien, vergeten ze vaak andere punten die in het begin een vereiste waren. Dan gaan ze over tot de aankoop en krijgen ze achteraf spijt, omdat bijvoorbeeld de ligging toch niet zo goed blijkt te zijn. Als aankoopmakelaar laten wij ons niet verblinden en blijven we de kandidaat-koper wijzen op het oorspronkelijke verlanglijstje.”

Prijsadvies

Meestal wordt Vinta ingeschakeld als mensen al een uitverkoren huis hebben gevonden en een second opinion willen voor ze een bod uitbrengen. “We gaan ter plaatse en onderwerpen de woning aan een grondige inspectie. We stellen een lijst op met plus- en minpunten en geven advies over de prijs en over de staat van het gebouw.”

“Met dat laatste vermijden we dat de koper later voor onaangename verrassingen komt te staan. Iemand die verbouwplannen heeft, zal weten dat hij bijvoorbeeld op een bedrag tussen de 50.000 en 75.000 euro moet rekenen en niet op de 10.000 euro die hij eerst zelf in gedachten had of die werd ingefluisterd door de verkoper.”

Een bezichtiging door Vinta kost 245 euro, exclusief verplaatsingskosten. Veel is dat niet en het kantoor moet het dan ook vooral hebben van een andere dienst die het aanlevert: het onderhandelen met de verkopende partij. “Voor het opstarten en het voeren van de gesprekken, rekenen we 495 euro aan. Daarnaast krijgen 15 procent op het verschil tussen vraagprijs en de finale aankoopprijs.”

Professioneel onderhandelen

Met vijftien jaar ervaring als traditionele makelaar staat Tanghe sterker aan de onderhandelingstafel dan de kopers die daar zelden kaas van hebben gegeten. “Ik heb vroeger alles meegemaakt: mensen die naast hun droomhuis grepen omdat ze principieel iets van de vraagprijs wilden afdoen, ook al was het huis echt zijn geld waard. En anderen die 5.000 euro korting bedongen, terwijl de prijs nog zeker 5.000 euro te hoog lag. Als wij rond de tafel zitten, verlopen de onderhandelingen een stuk professioneler. De tegenpartij weet dat ons bod goed geargumenteerd en onderbouwd is en vaak vinden we op basis daarvan een akkoord.”