Gesponsorde inhoud Blikvanger in je keuken: een spoelbak met shiny touch Aangeboden door Franke

09 maart 2020

13u47 0 WOON. Een zwarte spoelbak in je keuken is in. Vind je deze kleur te standaard? Ga dan voor eentje met een iets opvallender design of met een kleurrijke twist. Wat dacht je van een grijze of koperen spoelbak met een shiny touch?

De Fresno-spoelbak van Franke is een spoelbak waarmee je kan uitpakken in je keuken. Hij is gemaakt uit verwerkt graniet: Fragranit+. Dit materiaal is extreem slijtvast en voldoet aan de strengste hygiënische norm. Een granieten spoelbak geeft je keuken een natuurlijke look.

Modern design

Hou je van minimalisme? De Fresno-spoelbak heeft een stijlvol, maar strak design. Hij bestaat uit één grote spoelunit met afdruipzone. Ideaal voor wie regelmatig een grote ovenschotel op tafel tovert of graag uitgebreid kookt voor familie en vrienden. De kraan is, in tegenstelling tot bij een normale spoelbak, aan de zijkant opgesteld. Dit zorgt voor een extra stijlvol effect, maar is vooral ook erg praktisch.

Glanzende kleuren

Wil je eens iets anders dan een zwarte spoelbak? De Fresno-spoelbak is naast zwart ook verkrijgbaar in vier super metallic kleuren: copper grey, lunar grey, copper gold en sterling silver. Deze grijze, koperen en zilveren kleuren hebben een glanzend effect, waardoor je spoelbak dé blikvanger van je keuken wordt. Met de super metallic kleuren kies je voor een moderne en elegante look.

Praktische accessoires

Naast het mooie design, moet een spoelbak bovenal praktisch zijn. Met de keukentoebehoren van Franke kan je nog efficiënter werken rond je spoelbak. Wat dacht je van een roestvrijstalen afdruipbakje? Dit bakje met geperforeerde bodem is handig om voedsel te ontdooien, groenten te spoelen of om pasta af te gieten. Ook het rolmatje met roestvrijstalen staafjes is multifunctioneel: van extra werkvlak tot hittebestendige onderzetter of afdruiprek.

Franke biedt de juiste spoelbak voor elke keuken. Meer weten? Surf naar www.franke.com.