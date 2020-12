Blijft jouw toilet regelmatig doorlopen? Zo los je het zelf op

Als je je toilet doorspoelt, komt het water van de spoelbak in de closetpot terecht. Dat gebeurt doordat de bedieningsknop het ventiel onderaan de spoelbak opent en vervolgens weer afsluit. Samen met het zakkende waterpeil komt de vlotter naar beneden. Daardoor wordt het vlotterkraantje opengezet en loopt het waterreservoir weer geleidelijk vol. De vlotter beweegt mee met het stijgende waterpeil, waardoor de stang de toevoer via het vlotterkraantje uiteindelijk zal afsluiten. Tip: zakt het water niet meer naar beneden? Dan zit je toilet verstopt. Lees hier hoe je dat oplost

Stap 1: werken voorbereiden

Voordat je aan het klussen slaat, moet je de watertoevoer naar de spoelbak afsluiten. Zoek de stopkraan en draai deze dicht. Is er geen stopkraan of kan je hem niet vinden? Sluit dan het water af door de hoofdkraan dicht te draaien. Verwijder de klep die de spoelbak afsluit.

Stap 2: probleem lokaliseren

Is het lekken gestopt nadat je de watertoevoer hebt afgesloten? Dan is de vlotter het probleem. Nadat de bak is volgelopen, wordt het vlotterkraantje niet voldoende afgesloten waardoor de watertoevoer gewoon blijft doorgaan. Dat teveel aan water wordt via de overloopopening afgevoerd naar de closetpot.

Gaat het lekken gewoon door? Dan is er een probleem met het bodemventiel of de bodemklep, waardoor het water ook na het doorspoelen naar de closetpot loopt. Resultaat: het waterpeil in het reservoir reikt niet hoog genoeg en de vlotter kan het vlotterkraantje niet voldoende afsluiten. Zijn alle onderdelen aangekalkt? Dan is het misschien al voldoende om de spoelbak eens grondig te ontkalken. Spoel door om het reservoir leeg te maken. Nog andere problemen met je sanitair? Voor je zelf aan de slag gaat om ze op te lossen, lees je best eerst dit advies.

Stap 3: probleem oplossen

Vaak is bij het vlotterkraantje het leertje vuil of kapot. In het eerste geval kan je het reinigen met azijn, in het tweede geval moet je het leertje vervangen. Een andere mogelijkheid is dat de werkingshoogte van de vlotter niet meer scherp staat. Laat het waterniveau een beetje zakken met de stelschroef. Soms ligt het probleem bij de vlotterstang die gebogen is door contact met de binnenwand van het reservoir. Probeer de stang weer in de oorspronkelijke vorm te buigen.

Als de bodemklep de boosdoener is, betekent dit dat de rubberafsluiting vuil of kapot is. In het eerste geval volstaat het om deze ring grondig te reinigen. Probleem niet opgelost? Dan is de ring aan vervanging toe. Neem de afsluiting mee naar de sanitairwinkel of doe-het-zelfzaak en ga op zoek naar hetzelfde type.

In het overgrote deel van de gevallen is het lekken nu gestopt. Is dat niet het geval, dan zit er niets anders op dan het hele vlottersysteem of spoelmechanisme, of zelfs beide te vervangen. In de meeste doe-het-zelfwinkels kan je universele vlotters kopen. Neem in elk geval de vlotter mee, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Vraag zeker raad als je zelf het spoelmechanisme gaat vervangen, want vaak moet je hiervoor de hele spoelbak losmaken.

Blijkt er toch wat meer aan de hand en heb je echt een nieuw toilet nodig? Met dit stappenplan vervang je je toiletpot zelf door een nieuw exemplaar.

Bron: Livios