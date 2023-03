Blijft een woning net buiten de stad nog betaalbaar? “Hier betaal je vandaag zelfs 51% meer dan een jaar geleden”

"Tekort aan woningen doet huurprij­zen in Vlaanderen de lucht inschieten": zo veel betaal je in jouw gemeente

Ook huren is afgelopen jaar opnieuw een pak duurder geworden. Zo steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met bijna 5 procent. Vooral in kleinere steden als Hasselt en Sint-Niklaas is de prijsstijging hard voelbaar. De duurste stad van België blijft met stip Brussel. Lees mee hoe de huurprijzen in jouw gemeente geëvolueerd zijn.