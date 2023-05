“Blij dat onze vele uren werk niet voor niets zijn geweest”: dankzij slimme ingreep is het huis van Britt en Jasper 100.000 euro meer waard

“Een gelijkaar­dig huis als dat van ons werd voor 600.000 euro op de markt gezet”: maar is de woning van Serge en Edith evenveel waard?

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt samen met een makelaar de proef op de som. Deze week bezoekt het huis van Serge Puttemans (62) en Edith Nuyens (56) in Grimbergen: een halfopen sleutel-op-de-deurwoning uit 2002. “Ik was verrast door wat ik zag toen ik binnenstapte”, vertelt makelaar Joren Van Mulders.