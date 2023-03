Bleekmiddel of citroen? Je lakens opnieuw stralend wit krijgen: dat doe je zo

Waardoor verkleurt wit beddengoed?

Verkleuren is meestal het gevolg van intensief gebruik, het nachtelijke zweten dat we allemaal doen en het contact met verzorgingsproducten zoals nachtcrème of bodylotion die in het beddengoed achterblijven.

Met een simpele wasbeurt krijg je het beddengoed wel schoon, maar niet meer echt wit. Je kunt je lakens dan natuurlijk vervangen, óf je kunt één van de volgende trucjes gebruiken en die kosten uitsparen.

Hét wondermiddel

Baksoda, ook bekend als zuiveringszout, is een goedje dat je beslist in huis wilt hebben. Je kunt er ontelbaar veel mee schoonmaken, en krijgt er ook je beddengoed opnieuw wit mee. Het dringt diep door in de stof en is ook effectief tegen nare geuren.

Doe een half kopje baksoda in het bakje voor het waspoeder, naast het wasmiddel dat je normaliter gebruikt. Zorg wel dat er alleen witte was in de wasmachine meedraait. Heb je last van hardnekkige vlekken in wit beddengoed? Maak dan een papje van de baksoda met een beetje water en smeer dit mengsel op de vlek. Even laten intrekken, vervolgens wassen en ‘finito’ met die vlekken.



Natuurlijk mineraal

Ook borax, een natuurlijk mineraal, is een prima middel om beddengoed weer wit mee te krijgen. Je kunt een half kopje toevoegen aan een wasbeurt. Een andere optie is het beddengoed een nacht te laten weken in een mengsel van borax en water. Dan is de kans nog groter dat de verkleuringen uit het witte beddengoed verdwijnen.

Citroensap

Nog een natuurlijk middel voor parelwit beddengoed is citroensap. Het zuur van citroen reinigt de stof én maakt ze weer wit.

Maak een mengsel van één deel citroen en één deel water. Drenk hier het beddengoed in en laat intrekken. Dit werkt het best in een badkuip. Zo kun je meteen het gehele beddengoed laten weken. Was het beddengoed vervolgens en het zal weer stralen.



Maak gebruik van de zon

Ook de zon heeft blekende krachten. Hang witte lakens dus buiten te drogen op een zonnige dag. Dit is zeker aan te raden in combinatie met één van de hierboven beschreven trucs: het beddengoed zal dan sowieso opnieuw stralen. Bovendien voelt aan de buitenlucht gedroogde was extra fijn aan. Een win-winsituatie dus.

Vaatwastablet

Denk je toch dat er een hardnekkiger middel nodig is? Probeer het eens met een vaatwastablet. Gooi er één bij het wasgoed in de wasmachine en je beddengoed zal er weer hagelwit uitkomen. Vaatwastabletten hebben meestal een krachtigere reinigende werking dan wasmiddel. Tevens ontvetten ze vaak beter. Deze truc werkt het best bij beddengoed dat niet al geruime tijd verkleurd is.



Zwaarder geschut

Als niets lijkt te werken, kun je kiezen voor het zware geschut: bleekmiddel. Ook hier zal het beddengoed even in moeten weken, dus zorg voor een grote teil of badkuip. Handschoenen zijn ook wenselijk. Doorgaans meng je één deel bleekmiddel met één deel water. Maar raadpleeg voor de precieze verhoudingen het etiket van de fles. Te veel bleekmiddel kan namelijk juist vlekken veroorzaken in plaats van ze te doen verdwijnen.

